نيويورك: ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 2373 شخصاً

وأشار "كوومو، خلال تصريحاته، اليوم الخميس، إلى أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الولاية يصل إلى 92 ألفا.

ويذكر أن حذر أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أمس الأربعاء، من أن نحو 16 ألف شخص قد يموتون نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد في نيويورك وحدها.

وفي الوقت الذي تعد نيويورك فيه بؤرة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حذر كومو من تفشي الفيروس في مناطق أخرى: "انظروا إلى حالنا اليوم، ترون أنفسكم غدا".





وقال كومو إن إجمالي حالات الوفاة في ولاية نيويورك وصلت إلى 1941، وهو ما يمثل قرابة نصف الوفيات جراء الفيروس على مستوى البلاد. وتصل حالات الإصابة المؤكدة ب فيروس كورونا في الولاية إلى 83 ألفا و 712 حالة على الأقل.





وأوضح أن "هذا الرقم سيستمر في التصاعد"، متوقعا أن يصل تفشي المرض على المستوى المحلي إلى ذروته "في نهاية أبريل تقريبا".





وقال إن نيويورك ستحتاج خلال الذروة إلى 110 آلاف سرير بالمستشفيات و 37 ألف جهاز تنفس صناعي، لكن الحكومة الاتحادية لم ترسل سوى 4000 جهاز تنفس صناعي.





وأعلن كومو أيضا أنه سيتم إغلاق ملاعب مدينة نيويورك حيث لا يتم اتباع الإرشادات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بدقة كافية حتى الآن، خاصة من قبل الشباب.





وتساءل كومو قائلا: "من الذي يجب أن يموت أيضا كي تدركون أنكم تتحملون مسئولية؟".





وقال كومو في رسالة شخصية إنه "خائف" على شقيقه، كريس كومو المذيع بشبكة "سي إن إن"، الذي تبين بالفحص أنه مصاب ب فيروس كورونا المستجد.





وتجاوز عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس 4100 في جميع أنحاء الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، حيث تضاعفت منذ يوم السبت الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جون هوبكنز.





يشار إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تتصدر دول العالم في عدد الحالات المسجلة التي تجاوزت من 190 ألفا و 700 حالة.