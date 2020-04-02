"الصحة" تطلق صفحة إلكترونية لعرض إحصائيات كورونا بالمملكة

الخميس 02/أبريل/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، عن إطلاق صفحة إلكترونية؛ لإطلاع الجميع على آخر التحديثات لإحصائيات فيروس كورونا في المملكة.

وقال العبد العالي: إن الوزارة أتاحت للجميع إمكانية الوصول إلى آخر الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا في المملكة عبر الرابط التالي: https://covid19.moh.gov.sa.

هذا وتتضمن الصفحة الإلكترونية إجمالي الحالات (نشطة، تعافي، وفاة) على مستوى المملكة العربية السعودية، وتفاصيل الحالات في كل مدينة على حده في شكل رسومات بيانية تفاعلية.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 21 وفاة و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة، وبذلك يصل إجمال الحالات المسجلة 1885 حالة.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 964 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 49 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 203 ألف شخص.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا المملكة الصحة

أخبار تهمك

ضربة قاتلة.. الأهلي يدرس ضم ساحر الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بتكليف رئاسي.. رفع مكافأة أطباء الامتياز إلى ٢٢٠٠ جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أحمد فتحي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. هاني شاكر يعلق على أزمة مطربة الكورونا إيناس عز الدين

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفسخ عقد لاعب جديد

منذ 35 دقيقة

كاسياس عن زميله السابق.. "منحوك الكرة الذهبية وهم معصوبي الأعين"

منذ أقل من ساعة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ حوالي 22 ساعة

راموس يرد على سخرية آياكس الهولندي

منذ ساعة و نصف

لاعب غير متوقع..الأهلي يفتح ملف استعادة نجمه لتعويض فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

منذ 43 دقيقة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يفاوض 4 صفقات مدوية.. أبرزهم "خائن" الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفاجئ الزمالك في صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يواصل ضغطه من أجل للرحيل

منذ نصف ساعة

الحكومة تعلن شروط تركيب عداد الكهرباء الكودي للمخالفين

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الأردن تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

نائب أردني يصف كاسر حظر التجول بسببب كورونا بـ"القاتل" (فيديو)

الأردن.. الصحة تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا: نبلي بلاء حسنا إذا لم تتجاوز الوفيات بكورونا 20 ألف حالة

كورونا.. الصحة العالمية تدشن خدمة "واتسآب" باللغة العربية

الصحة: تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 م

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

05:30 م

الحكومة تعلن شروط تركيب عداد الكهرباء الكودي للمخالفين

04:34 م

الأهلي يفاوض 4 صفقات مدوية.. أبرزهم "خائن" الزمالك

04:37 م

ضربة قاتلة.. الأهلي يدرس ضم ساحر الزمالك

04:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم