"الصحة" تطلق صفحة إلكترونية لعرض إحصائيات كورونا بالمملكة





أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ، عن إطلاق صفحة إلكترونية؛ لإطلاع الجميع على آخر التحديثات لإحصائيات فيروس كورونا في المملكة.





وقال العبد العالي: إن الوزارة أتاحت للجميع إمكانية الوصول إلى آخر الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا في المملكة عبر الرابط التالي: https://covid19.moh.gov.sa.





هذا وتتضمن الصفحة الإلكترونية إجمالي الحالات (نشطة، تعافي، وفاة) على مستوى المملكة العربية السعودية، وتفاصيل الحالات في كل مدينة على حده في شكل رسومات بيانية تفاعلية.





وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 21 وفاة و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة، وبذلك يصل إجمال الحالات المسجلة 1885 حالة.

