"الصحة" تطلق صفحة إلكترونية لعرض إحصائيات كورونا بالمملكة
الخميس 02/أبريل/2020 - 05:55 م
الفجر السعودي
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، عن إطلاق صفحة إلكترونية؛ لإطلاع الجميع على آخر التحديثات لإحصائيات فيروس كورونا في المملكة.
وقال العبد العالي: إن الوزارة أتاحت للجميع إمكانية الوصول إلى آخر الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا في المملكة عبر الرابط التالي: https://covid19.moh.gov.sa.
هذا وتتضمن الصفحة الإلكترونية إجمالي الحالات (نشطة، تعافي، وفاة) على مستوى المملكة العربية السعودية، وتفاصيل الحالات في كل مدينة على حده في شكل رسومات بيانية تفاعلية.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 21 وفاة و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة، وبذلك يصل إجمال الحالات المسجلة 1885 حالة.
ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 964 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 49 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 203 ألف شخص.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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