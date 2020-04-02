"الأهرام" تعقد اجتماعها بالبالطو الأبيض.. و"سلامة": نتضامن مع الأطقم الطبية
قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن مجلس تحرير المؤسسة عقد اجتماعه اليوم، مرتديًا البالطو الأبيض، وذلك كرسالة تقدمها مؤسسة الأهرام لكل المؤسسات الصحفية والعالم، تعلن فيها تضامنها مع الأطقم الطبية في محاربة فيروس كورونا المستجد، باعتبارهم حائط الصد الأول المدافع عن حياة وصحة المواطنين.
وأضاف "سلامة" في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، أن ذلك يأتي ضمن مبادرة تطلقها المؤسسة، تضامنًا مع المؤسسات التي تحارب وباء كورونا في مص{، وهي الأطباء والجيش والشرطة، وأيضًا بهدف توعية المواطنين بالدور البطولي الذي يقومون به.
وتابع: "فكرة جديدة ومختلفة، وبعد ذلك سيتم عقد الاجتماع بشكل إلكتروني كالمعتاد، وأقل ما يمكن تقديمه للأطباء الآن هو التضامن معهم، والتوعية بالحرب التي يخوضونها".
وتضئ مؤسسة الأهرام مبناها، في السادسة مساء اليوم، تحية وتقدير وعرفان لأطباء مصر وممرضيها، جيش مصر الأبيض، وتضامنًا مع وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، في جهودهما لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومع كل رجال القوات المسلحة المصرية، الذين يقومون بأعمال تطهير الشوارع والمؤسسات لمحاصرة الفيروس القاتل ولرجال الشرطة المصرية، الذين يقومون بتنفيذ المهام خلال ساعات الحظر.
وأطلقت "الأهرام" المبادرة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة،
وذلك في إطار دعم دور المؤسسات الصحفية القومية، لكل الجهود التي تبذلها الدولة
المصرية، بأجهزتها المختلفة الآن، في التصدي للوباء القاتل، وتأكيداً لقدرة الشعب
المصري على محاصرة هذا الوباء، والانتصار عليه، بفضل التكاتف والوحدة والاصطفاف
الوطني خلف قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويأتي ذلك في إطار دعوة شعب مصر وشعوب العالم بالبقاء في المنزل، وحماية أنفسهم وأحبائهم من الفيروس التاجي المستجد، في حضور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والكاتب الصحفي كرم جيبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس التحرير.
آخر إحصائية لوباء كورونا في مصر
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان ، أمس الأربعاء، عن خروج 22 حالة من
المصابين ب فيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك
بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة
العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة. وقالت الوزارة إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من
إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ
179 متعافيًا. وأضافت أنه تم تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس،
جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات
الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد
والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى
وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين. وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا
المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 779 حالة، من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من
مستشفى العزل، و 52 حالة وفاة.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان ، أمس الأربعاء، عن خروج 22 حالة من
المصابين ب فيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك
بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة
العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة.
وقالت الوزارة إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من
إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ
179 متعافيًا.
وأضافت أنه تم تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس،
جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات
الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد
والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى
وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.
وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 779 حالة، من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 52 حالة وفاة.