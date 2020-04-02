"الأهرام" تعقد اجتماعها بالبالطو الأبيض.. و"سلامة": نتضامن مع الأطقم الطبية

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن مجلس تحرير المؤسسة عقد اجتماعه اليوم، مرتديًا البالطو الأبيض، وذلك كرسالة تقدمها مؤسسة الأهرام لكل المؤسسات الصحفية والعالم، تعلن فيها تضامنها مع الأطقم الطبية في محاربة فيروس كورونا المستجد، باعتبارهم حائط الصد الأول المدافع عن حياة وصحة المواطنين.



وأضاف "سلامة" في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، أن ذلك يأتي ضمن مبادرة تطلقها المؤسسة، تضامنًا مع المؤسسات التي تحارب وباء كورونا في مص{، وهي الأطباء والجيش والشرطة، وأيضًا بهدف توعية المواطنين بالدور البطولي الذي يقومون به.



وتابع: "فكرة جديدة ومختلفة، وبعد ذلك سيتم عقد الاجتماع بشكل إلكتروني كالمعتاد، وأقل ما يمكن تقديمه للأطباء الآن هو التضامن معهم، والتوعية بالحرب التي يخوضونها".



وتضئ مؤسسة الأهرام مبناها، في السادسة مساء اليوم، تحية وتقدير وعرفان لأطباء مصر وممرضيها، جيش مصر الأبيض، وتضامنًا مع وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، في جهودهما لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومع كل رجال القوات المسلحة المصرية، الذين يقومون بأعمال تطهير الشوارع والمؤسسات لمحاصرة الفيروس القاتل ولرجال الشرطة المصرية، الذين يقومون بتنفيذ المهام خلال ساعات الحظر.





وأطلقت "الأهرام" المبادرة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك في إطار دعم دور المؤسسات الصحفية القومية، لكل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، بأجهزتها المختلفة الآن، في التصدي للوباء القاتل، وتأكيداً لقدرة الشعب المصري على محاصرة هذا الوباء، والانتصار عليه، بفضل التكاتف والوحدة والاصطفاف الوطني خلف قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ويأتي ذلك في إطار دعوة شعب مصر وشعوب العالم بالبقاء في المنزل، وحماية أنفسهم وأحبائهم من الفيروس التاجي المستجد، في حضور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والكاتب الصحفي كرم جيبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس التحرير.



آخر إحصائية لوباء كورونا في مصر