هل يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي على الطريقة (السلفادورية – البلجيكية)؟

لا يزال مصير الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي غامضًا، بعد استمرار تفاقم الأوضاع وازديادها سوءًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجدcovid – 19 في إنجلترا ومعظم دول العالم، وارتفاع نسبة الإصابات والوفيات بالفيروس اللعين.





وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت في 13 مارس الماضي، تعليق منافسات مسابقة الدوري الممتاز وكافة المسابقات في إنجلترا حتي 4 أبريل الجاري، ولكن مع استمرار تفشي فيروس كورونا بشكل مرعب في جميع الدول، قررت مد فترة توقف "البريميرليج" حتي يوم 30 من الشهر الحالي.

وتأمل جماهير فريق ليفربول الإنجليزي في انتهاء كابوس "كورونا" واستئناف بطولة الدوري الإنجليزي بشكل طبيعي مجددًا في الموعد المحدد، خاصة وأن الريدز كان على بعد 6 نقاط فقط من حسم لقب البريميرليج بالموسم الحالي، وهو اللقب الغائب عن خزينة بطولاته منذ موسم 1989 / 1990.





ولم يحدد الإتحاد الإنجليزي طريقة إنهاء الموسم الحالي في حالة استمرار تفشي فيروس كورونا، وعدم استئناف النشاط الرياضي مرة أخري، رغم تصاعد بعض الأصوات التي تطلب إلغاء الموسم دون إعتماد بطل، بينما يري فريقًا آخر أحقية ليفربول بالتتويج باللقب نظرًا لابتعاده بفارق نقاط كبير عن أقرب منافسيه.





ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة.





بلجيكا والسلفادور يحددان طريق ليفربول للتتويج بلقب البريميرليج





وتأمل جماهير ليفربول في تكرار ما حدث في السلفادور وبلجيكا بالموسم الحالي، بعد إلغاء بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم في البلدين بسبب تفشي فيروس كورونا، وتتويج متصدر الترتيب بلقب البطولة.





في بلجيكا، قرر مجلس إدارة رابطة الدوري البلجيكي للمحترفين إيقاف منافسات الدوري تمامًا بسبب فيروس كورونا، وإلغاء ما تبقي من مباريات البطولة، واعتماد الترتيب الحالي لجدول الدوري ترتيبًا نهائيًا للبطولة هذا الموسم، ما يعني تتويج فريق كلوب بروج متصدر الترتيب برصيد 70 نقطة، بطلًا للنسخة الحالية من الدوري.

أما في السلفادور قرر الإتحاد المحلي إنهاء منافسات بطولة الدوري السلفادوري "كلاوسورا" بعد مرور 11 جولة فقط من عمر البطولة وتبقي 11 مباراة أخري من المرحلة الحالية بالإضافة للمرحلة النهائية، وتقرر اعتماد فريق أونس ديبورتيفو بطلًا للدوري للمرة الأولي في تاريخه، بعد تصدره الترتيب برصيد20 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن أقرب منافسيه.





يا تري هل يسير الإتحاد الإنجليزي على نفس نهج السلفادور وبلجيكا ويعلن إلغاء الموسم بسبب فيروس كورونا، واعتماد ليفربول بطلًا للدوري الإنجليزي؟ أم يتجه لبعض المقترحات الأخرى التي قد تهدد حلم جماهير الريدز في التتويج بلقب البريميرليج؟



