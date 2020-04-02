على رأسهم نجم الزمالك الهارب.. الأهلي يُحدد بدلاء أحمد فتحي

أعلن أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي أمس الأربعاء 1 أبريل رسميا اتخاذه قرار بالرحيل عن صفوف النادي الأحمر وخوض تجربة جديدة مع نادي أخر.





وبدأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بتجهيز العديد من الأسماء للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعويض رحيل أحمد فتحي عن صفوف الفريق.





ومن ضمن الأسماء التي وضعتها لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لتعويض أحمد فتحي كل من رجب بكار لاعب بيراميدز وحمدي النقاز لاعب الزمالك السابق وعلي فوزي لاعب إنبي وأطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني.





وستقوم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بعرض هذه القائمة على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لبدأ دراسة هذه الأسماء واختيار أحدهم لضمه في الصيف لتعويض فتحي.



