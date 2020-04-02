بعد وقوع حادث سير.. كثافات مرورية بطريق أسيوط

ظهرت كثافات مرورية متوسطة، اليوم الخميس، بطريق مصر أسيوط السريع، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بنطاق مركز البدرشين، حيث تلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوجود كثافات بالطريق إثر وقوع الحادث.





ودفع مدير المرور بالقوات إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة أجرة وأخرى ملاكي "جيب" سوداء اللون أمام قرية الطرفاية، ما تسبب إلى تهشم الجزء الأمامي لـ"التاكسي"، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر في الأرواح.





وتم رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى بالطريق، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





ومن ناحية أخرى طالب الأهالي بجنوب الجيزة، الأجهزة المعنية بضرورة عمل مطب صناعي بتلك المنطقة؛ بسبب الحوادث المتكررة.





مدير المرور يشدد على تطبيق حظر حركة المواطنين والسيارات بأوقاتها

وتفقد اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الخميس، الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات؛ للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وتحقيق سيولة مرورية، تحسبا لحدوث أي حوادث مرورية بالطرق.





وأكد مدير الإدارة العامة المرور على القوات، تطبيق قرار حظر حركة المواطنين والسيارات، من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا للحد من انتشار عدوى كورونا.





وشدد على ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق والمحاور، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.





كما شدد مدير الإدارة العامة للمرور، على القوات بمنع تحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.





وأهابت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.







