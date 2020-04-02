وزير التموين يوجه رسالة للشعب المصري بخصوص السلع الغذائية

وجه اليوم الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رسالة للشعب المصري حول المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية واللحوم والدواجن في مصر ومدى توافر السلع الغذائية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وقال الوزير خلال فيديو وجهه للمواطنين ان المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية زيك وسكر وأرز يكفي لمدة 4 أشهر، وأن المخزن الاستراتيجي من البروتين سواء لحوم أو دواجن يكفي لمدة 6 أشهر وهو ما لا يثير اى قلق.





واكد وزير التموين أن القيادة السياسية وجهت نحو زيادة هذا المخزون مطالباً المواطنين بتجنب التجمعات، أو الزحام على السلع مؤكداً ان المخزون يكفي الجميع، لافتاً أن الحظر لا يشمل محال السوبر ماركت والبيع المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن وأن الحكومة حريصة على توافر تلك السلع دون اى نقص.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اليوم الخميس ، اجتماع مجلس الوزراء للمرة الثانية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات ذات الأولوية العاجلة في المرحلة الحالية، والجهود التي تبذل لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وكذا جهود توفير السلع والمنتجات في الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.









واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع أجهزة الدولة المعنية التي تبذل قصارى جهدها في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وقال: " أتوجه بالشكر لكل الوزارات المعنية التي تؤدي عملها في هذه الظروف الدقيقة بمسئولية وجهد وتفانٍ".











