وزير التموين يوجه رسالة للشعب المصري بخصوص السلع الغذائية
الخميس 02/أبريل/2020 - 06:06 م
أحمد الشيخ
وجه اليوم الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رسالة للشعب المصري حول المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية واللحوم والدواجن في مصر ومدى توافر السلع الغذائية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال الوزير خلال فيديو وجهه للمواطنين ان المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية زيك وسكر وأرز يكفي لمدة 4 أشهر، وأن المخزن الاستراتيجي من البروتين سواء لحوم أو دواجن يكفي لمدة 6 أشهر وهو ما لا يثير اى قلق.
واكد وزير التموين أن القيادة السياسية وجهت نحو زيادة هذا المخزون مطالباً المواطنين بتجنب التجمعات، أو الزحام على السلع مؤكداً ان المخزون يكفي الجميع، لافتاً أن الحظر لا يشمل محال السوبر ماركت والبيع المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن وأن الحكومة حريصة على توافر تلك السلع دون اى نقص.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اليوم الخميس ، اجتماع مجلس الوزراء للمرة الثانية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات ذات الأولوية العاجلة في المرحلة الحالية، والجهود التي تبذل لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وكذا جهود توفير السلع والمنتجات في الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع أجهزة الدولة المعنية التي تبذل قصارى جهدها في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وقال: " أتوجه بالشكر لكل الوزارات المعنية التي تؤدي عملها في هذه الظروف الدقيقة بمسئولية وجهد وتفانٍ".
ما توجه رئيس الوزراء بكل الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على الجهود المُضنية التي يقومون بها في عمليات التطهير والتعقيم، والتي تُجرى لكافة مقار الوزارات والجامعات ومختلف المنشآت بالقاهرة والمحافظات.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن امتنانه لرجال الشرطة المصرية؛ لقيامهم بتطبيق قرارات حظر التجوال بكل حسم.
وفي هذا الصدد أيضًا، قدم الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للعاملين بوزارة الصحة، وجميع الأطقم الطبية بالمستشفيات، والذين يبذلون جهودًا غير مسبوقة؛ سواء فيما يتعلق بإجراءات الكشف الطبي، أو التقصي، أو العزل الصحي، أو تقديم العلاج اللازم، مؤكدا أن كل من يعمل في الحقل الطبي حاليًا هم بمثابة خط الدفاع الأول، وجميعنا حكومة وشعبا نُقدر جهودهم ونشكرهم عليها.
وشكر رئيس الوزراء أيضًا جميع أطقم وزارة الطيران الذين بذلوا جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية.
كما قدم رئيس الوزراء التحية لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لجهودها في توفير شتى السلع والمنتجات في الأسواق، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء وزيري الداخلية والتموين بالعمل على ضبط الأسواق بكل حسم، وعدم السماح بالمتاجرة أو التلاعب بالأسعار.
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