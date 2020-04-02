"بتقبل النقد البناء" أمين جمال يحكي لـ "الفجر الفني" ردود افعال الجماهير حول "بنات موسي"

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عبر السيناريست أمين جمال عن سعادته بردود أفعال حكاية "بنات موسي" أولى حكايات مسلسل "إلا أنا" والذي قامت ببطولتها النجمة وفاء عامر بجانب الفنان صبري فواز.

وقال في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأن عرض المسلسل خارج السباق الرمضاني لم يشكل له أي نوع من أنواع القلق قائلاُ:" أول مرة يعرض ليا عمل خارج السباق الرمضاني من أول ما بدأت العمل في المجال، بداية من عام 2015 حتى الآن بشارك في كل رمضان بمسلسل".

وأشار بأن العمل حقق نجاحا كبيرا عن ما يعرض في رمضان، وحقق نسبة مشاهدة عالية جداُ خاصة بعد حلول أزمة فيروس كورونا، وبقاء المواطنين في المنازل ساعد في الكثير من مشاهدة العمل قائلاُ:" الحلقة عليها ساعتين إعلانات".

و أهدي السيناريست أمين جمال نجاح مسلسل "بنات موسي" إلى روح شريكة في الورشة منذ البداية عبدالله حسن "رحمه الله" قائلاُ:" عبدالله حسن كان شريك ليا في مسلسل فوق مستوي الشبهات توفي في 2016 رحل قبل ما يحضر التعاون ال حصل بينا وبين شركة اروما ستوديوز".

وأضاف بأنه يتابع ردود أفعال الجماهير حول المسلسل من خلال السوشيال ميديا، وأنه يتبقل النقد البناء قائلاُ:" أنا بتقبل النقد البناء وبسمع للناس، خاصة بأني خريج معهد فنون مسرحية قسم دراما ونقد".

والمسلسل من إنتاج شركتي سينرجي وأروما ستوديوز ويلعب بطولة حكاية "بنات موسى" ‏كل من النجوم وفاء عامر وصبري فواز وكمال أبو رية ومحمد عز والفنانة القديرة نادية ‏رشاد والفنانة صفاء جلال والفنانين الشباب ديانا هاشم وهاجر عفيفي وشاهيستا سعد ‏ومجدي السباعى ومصطفى عبد السلام وفتحي سالم‎. ‎

مسلسل "إلا أنا" مكون من 60 حلقة فكرة الكاتب يسرى الفخراني، لمجموعة من ‏القصص مستوحاة من أحداث واقعية، يشتمل على6 بطلات، 6 مسلسلات، وكل حكاية ‏‏10 حلقات تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.‏

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مسلسل بنات موسي لفجر بعد أزمة فيروس كورونا أمين جمال

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