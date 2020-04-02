خاص| نيللي كريم تطمئن جمهورها برسالة عبر"الفجر الفني"

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
نور طلعت
وسط الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد خلال هذه الفترة بسبب انتشار فيروس "كورونا"، حرصت الفنانة نيللي كريم على توجيه رسالة إلى جمهورها عبر"الفجر الفني" حيث نصحتهم باتباع نصائح الدولة.

وقالت نيللي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني":" بالرغم من أنني بصور حاليًا مشاهدي بمسلسل"100 وش" إلا أن أتتبع الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا مثل باقي فريق عمل المسلسل ودائما يتم تعقيم اللوكيشن، وتعقيم كل الممثلين، والحمد لله لايوجد شخص مننا مصاب بالكورونا".

وأكدت على أنه الأزمة ستمر قريبًا، كما أشادت بمجهود الدولة الذي بذلته في مواجهة انتشار الفيروس.

وتوجهت الفنانة نيللي، خلال الفجر الفني بنصيحة لكل متابعيها وجمهورها بأن يلتزموا بالبقاء في المنازل، وإتباع نصائح الدولة للتخلص من هذا الوباء العالمي، متمنية من الله أن تنتهي مأساة فيروس كورونا، ويحفظ جميع الشعوب، وتعود الأوضاع كما كانت.

في سياق آخرمسلسل "بـ 100 وش" من ﺇﺧﺮاﺝ كاملة أبو ذكري، وﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو الدالي،بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى منصور،شريف دسوقي، لؤي عمران،علا رشدي وإنتاج شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

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