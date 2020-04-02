في عيد ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن أحمد جمال

Advertisements

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان أحمد جمال، الذي يمتلك صوت عذب، إستطاع أن يدخل به قلوب الجميع، لديه إحساس عالي، لذللك لقبوه ب"السلطان"، لأنه يسلطن الجميع عندما يستمعوا إليه، لقبوه أيضاً ب"العندليب"، بسبب تقارب صوته من صوت الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وبسبب دفء صوته وجماله.



وفي تقرير مبسط سوف نتحدث عن أشياء لا تعرفها عنه.





ولد أحمد جمال في طنطا، عام 1988، من صغره كان يحب الفن، أكتشف والظه أن لديه صوت عذب عندما قام بغناء تتر موسيقى تعرض على التليفزيون، ومن بعدها قدم في الأوبرا وهو صغير، ورغم تمسكه بالفن من صغره إلا أنه لم يُهمل في دراسته، وكان مجتهد فيها كثيراً.





تمنى جده "بدر" أن يكون دكتور، فحقق جمال هذه الأمنية، ودخل كلية صيدلة، وكافح في دراسته، حتى تخرج، ومن بعد ذلك دخل برنامج "أرب أيدول" الموسم الثاني، ولكن قبل دخوله هذا البرنامج، أُعجب بصوته الموسيقار "عمار الشريعي" ، وقال:"إنتبهوا أيها السادة مش الفيلم ده بجد إنتبهوا لهذا الصوت ولهذا الفن أسمه أحمد جمال، طالب بكلية صيدلة، حايز على جائزة المطرب الأول في جامعة عين شمس، عجبتني الغنوة بتاعته اللي عملتهالو أحدى الشركات، فهي من من تلحينه وكلمات واحد صاحبه، ومش مهم عندي خالص الكلمات أو التوزيع أو الألحان والكلام ده كله، كل ده ميخصوناش أوي مش هنتكلم عنه أنا مهتم جداً بصوت هذا الشاب، أرجوكوا أسمعوا صوت هذا الشاب بإهتمام، وبصوا على الإحساس والمساحة والتمكن، الولد ده قرينا ودارسنا وعارف عربي كويس أوي أوي أوي، وهيكون من أهم العلامات الغنائية في مستقبلنا الغنائي القريب، أسمعوا يا جماعة أحمد جمال".







كان جمال يمتلك قبل دخوله برنامج "أرب أيدول" ، ألبوم غنائي صغير وكان من ضمنه أغنية "البنت دي" و "قسمة ونصيب"، وبعد ذلك قام جمال بغناء تتر مسلسل تلفزيوني أغنية "حبيبتي" من ألحان عمار الشريعي.







كان برنامج "أرب أيدول" إنطلاقته الحقيقية، وأحبه الجمهور كثيراً، ووصل للمرحلة النهائية، ثم طرح أغنية "كل واحد فينا" وحققت نجاحاً كبيراً، وأشاد بها الجمهور، ثم بدأ بتحضير أول ألبوم له "يالا نعيش" ، وعندما طرحه عام 2015 حصل على مبيعات كبيرة كثيراً في الوطن العربي بأكمله، وصور منه الكثير من الأغاني فيديو كليب مثل "إضحكي" ، "يالا نعيش" ، "آخر ميعاد" ، ونوع جمال في ألبومه هذا ووضع لهجات مختلفة حتى يراضي جميع جمهوره في الوطن العربي.



وبعد بعد الألبوم طرح الكثير من الأغاني التي حققت نجاحاً كبير، فمثلاً أغنية "نشيد العاشقين" فور طرحها أصبحت أغنية رسمية في أي فرح، وتم تصميم رقصة مخصوصة عليها، وغيرها من الأغاني.