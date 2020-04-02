"ورق الجوافة والسبانخ".. طبيب تغذية يفجر مفاجأة بشأن سبل الوقاية من كورونا
الخميس 02/أبريل/2020 - 06:59 م
محمد طه
زعر يصيب العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجدة، والذي لم يظهر له علاج حتى الآن رغم سرعة انتشارة، وأكدت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة أن الجسم يحتاج إلى مناعة قوية تتصدى لأي عدوى أو فيروس، ومن أسهل الطرق لتقوية المناعة هي التغذية الصحية والسليمة التي تمد الجسم بكافة العناصر والفيتامينات التي تعزز جهاز المناعة لديهم.
وقال الدكتور إسلام حنيفة طبيب تغذية، إن هناك أطعمة تقوي المناعة وفواكه ومشروبات أيضا تقلل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجدة، مشيرًا إلى أن الجسم الذي يتمتع بالمناعة القوية تكون فرص إصابته بالكورونا قليلة جدا.
وأوضح "حنيفة"، أن من ضمن المشروبات والأغذية والفواكه التي تمنح جسم الإنسان العديد من الفيتامينات والمعادن وتقوي مناعة الجسم: الينسون والعسل النحل مع زيت الزيتون مع عصير الليمون، ولبان الدكر "ينقع ويشرب صباحا، ورق الجوافة "يغلي ويشرب ٣ مرات يوميًا، البيض، السبانخ، البروكلي، الخس.
وأكد، أن من أهم أنواع الفاكهة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال واليوسف والتفاح والجوافة، مشيرًا إلى أن الشوفان والعسل الأسود، والتونة والمكسرات، واللب السوري، والفراولة، وزبدة الفول السوداني والليمون، والزنجبيل، والزبادي والحليب، والقهوة باعتدال، يمدان الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن وتقوى جهاز المناعة عند الإنسان مما يقلل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجدة.
وناشد الدكتور إسلام حنيفة، جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات الدولة حفاظًا على سلامتهم وسلامة أهاليهم ومرور مصرنا الحبيبة من تلك الأزمة التي يمر بها العالم أجمع.
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى الأمس.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.
وأشار إلى تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.
وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية، حيث إن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عامًا بنسبة 22% من إجمالي المصابين، مضيفةً أن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.
وأوضحت أن نسبة الذكور بلغت 61% من إجمالي المصابين، وبلغت نسبة الإناث 39%، كما بلغت نسبة إصابة الأطفال الأقل من عشر سنوات 2% من إجمالي عدد الإصابات، لافتةً إلى أن متوسط فترة الإقامة في المستشفيات من توقيت الدخول وحتى الشفاء التام بلغ 8 أيام، مؤكدة استمرار استقرار الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع الوبائي العالمي.
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