"ورق الجوافة والسبانخ".. طبيب تغذية يفجر مفاجأة بشأن سبل الوقاية من كورونا

زعر يصيب العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجدة، والذي لم يظهر له علاج حتى الآن رغم سرعة انتشارة، وأكدت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة أن الجسم يحتاج إلى مناعة قوية تتصدى لأي عدوى أو فيروس، ومن أسهل الطرق لتقوية المناعة هي التغذية الصحية والسليمة التي تمد الجسم بكافة العناصر والفيتامينات التي تعزز جهاز المناعة لديهم.





وقال الدكتور إسلام حنيفة طبيب تغذية، إن هناك أطعمة تقوي المناعة وفواكه ومشروبات أيضا تقلل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجدة، مشيرًا إلى أن الجسم الذي يتمتع بالمناعة القوية تكون فرص إصابته بالكورونا قليلة جدا.





وأوضح "حنيفة"، أن من ضمن المشروبات والأغذية والفواكه التي تمنح جسم الإنسان العديد من الفيتامينات والمعادن وتقوي مناعة الجسم: الينسون والعسل النحل مع زيت الزيتون مع عصير الليمون، ولبان الدكر "ينقع ويشرب صباحا، ورق الجوافة "يغلي ويشرب ٣ مرات يوميًا، البيض، السبانخ، البروكلي، الخس.





وأكد، أن من أهم أنواع الفاكهة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال واليوسف والتفاح والجوافة ، مشيرًا إلى أن الشوفان والعسل الأسود، والتونة والمكسرات، واللب السوري، والفراولة، وزبدة الفول السوداني والليمون، والزنجبيل، والزبادي والحليب، والقهوة باعتدال، يمدان الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن وتقوى جهاز المناعة عند الإنسان مما يقلل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجدة.





وناشد الدكتور إسلام حنيفة، جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات الدولة حفاظًا على سلامتهم وسلامة أهاليهم ومرور مصرنا الحبيبة من تلك الأزمة التي يمر بها العالم أجمع.



