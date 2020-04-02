الصحة التركية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم الخميس، إن تركيا سجلت 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ليصل إجمالي الوفيات إلى 356 حالة، موضحاً أن عدد الإصابات تجاوزت 18 ألف شخص.





ولفتت قوجة إلى "زيادة اختبارات كورونا بأكثر من 4 آلاف خلال يوم وانخفاض بعدد الحالات الإيجابية بالنسبة لعدد الاختبارات".





كما كشف عن أن 82% من وفيات كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة بأعمار فوق 60 سنة، مؤكداً على تعافي 82 مصابا بكورونا لترتفع حصيلة المتماثلين للشفاء إلى 415.





وقال في تصريحات له أمس الأربعاء: إن "تفشي الفيروس وصل إلى كل الأقاليم التركية، وعددها 81"، مشيرا إلى أن 60% من الحالات كانت في اسطنبول وتليها في عدد الحالات إزمير وأنقرة.



