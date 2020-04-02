الصحة التركية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا
الخميس 02/أبريل/2020 - 06:56 م
وكالات
قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم الخميس، إن تركيا سجلت 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ليصل إجمالي الوفيات إلى 356 حالة، موضحاً أن عدد الإصابات تجاوزت 18 ألف شخص.
ولفتت قوجة إلى "زيادة اختبارات كورونا بأكثر من 4 آلاف خلال يوم وانخفاض بعدد الحالات الإيجابية بالنسبة لعدد الاختبارات".
كما كشف عن أن 82% من وفيات كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة بأعمار فوق 60 سنة، مؤكداً على تعافي 82 مصابا بكورونا لترتفع حصيلة المتماثلين للشفاء إلى 415.
وقال في تصريحات له أمس الأربعاء: إن "تفشي الفيروس وصل إلى كل الأقاليم التركية، وعددها 81"، مشيرا إلى أن 60% من الحالات كانت في اسطنبول وتليها في عدد الحالات إزمير وأنقرة.
ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 964 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 49 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 203 ألف شخص.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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