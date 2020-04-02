لهذا السبب.. ظهير بورتو يفضل تشيلسي على برشلونة

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي


يسعى ناديي تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني للتعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي الدولي أليكس تيليس، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقريرها اليوم الخميس، أن تيليس يعد أقرب الآن نسبياً من نادي تشيلسي.

وأوضحت الصحيفة، أن تيليس عين بيني زاهافي وكيلاً له، وهو المقرب بشدة من مالك نادي تشيلسي، الروسي رومان إبراموفيتش.

وساعد زاهافي الميلياردير الروسي، أثناء شرائه لتشيلسي في عام 2003، وقد يستغل البلوز العلاقة بينهما للتعاقد مع الدولي البرازيلي صاحب الـ27 عاماً.

ويعد تيليس الأوفر حظاً لتدعيم الجبهة اليسرى للبلوز، في ظل المغالاة في الطلبات المادية من نادي ليستر سيتي، للتخلي عن خدمات لاعب الفريق بين تشيلويل، الهدف الأول للبلوز.

ويستعد تيليس للدخول في موسمه الأخير في عقده، إذ ينتهي تعاقده في صيف عام 2021، وبالتالي لن يكلف جزينة البلوز كثيراً، حيث أشارت عدة تقارير، أن صفقة إنتقاله لن تتجاوز مبلغ 40 مليون يورو.

ويعد تيليس ظهيراً بصبغة هجومية، حيث سجل 10 أهداف ومرر 9 تمريرات حاسمة في 40 مشاركة له مع بورتو هذا الموسم.

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