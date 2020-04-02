إسلام إبراهيم من سائق دليفري إلى عصابة نيللي كريم في مسلسل بـ"100وش"

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
يخوض الفنان إسلام إبراهيم السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "بـ100 وش"، ويجسد ضمن الأحداث دور "حمادة"، وهو سائق دليفرى يعمل في أحد مطاعم البيتزا، وبعد ذلك يتحول إلى هكرز على السوشيال ميديا، وينضم لعصابة نيللي كريم وأسر ياسين.

يُشار أن مسلسل "بـ 100 وش" من ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو الدالي،ﺇﺧﺮاﺝ كاملة أبو ذكري،بطولة نيللي كريم،مصطفى منصور،لؤي عمران،آسر ياسين، شريف دسوقي،علا رشدي.

وفي سياق آخر،ينتظر إسلام إبراهيم حاليًا عرض مسلسله الجديد "بيضة دهب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى فكري،تأليف وليد أبو المجد،بطولة نانسي صلاح،صلاح عبدالله،محمد جمعة،هنادي مهنى، سامي مغاوري.


والجدير بالذكر أن إسلام إبراهيم يشارك حاليًا في فيلم "ساعة شيطان"، وهو بطولة خالد الصاوي ، باسم سمرة،منى ممدوح،محمد عز ، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح.

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