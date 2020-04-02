إسرائيل: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 6808 والوفيات إلى 33

الخميس 02/أبريل/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت إسرائيل، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 6808 والوفيات إلى 33.

وارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في إسرائيل، الخميس، إلى 33 حالة من إجمالي معدل إصابات تجاوز 6 آلاف.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان نقلته وسائل إعلام عبرية، إن رجلا يبلغ من العمر 78 عاما، توفي في مركز طبي بمدينة عسقلان (جنوب)، إثر إصابة خطيرة بفيروس كورونا.

وقال مستشفى برزلاي إن إسرائيليا يبلغ من العمر 77 عاما توفي في عسقلان، أيضا نتيجة إصابته بفيروس كورونا. 

وفي مدينتي العفولة وتل أبيب توفي إسرائيليان أحدهما 95 عاما والآخر 77 عاما.

وتشير الأرقام إلى تشخيص 620 إصابة في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية.

والليلة الماضية، أُعلن عن إصابة وزير الصحة الإسرائيلي يعقوف ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا وأدخلا إلى حجر صحي.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه تم إبلاغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن اختبار ليتسمان كان إيجابيا.

في هذه الأثناء، قال مكتب الوزير الإسرائيلي "إن ليتسمان سيواصل عمله كوزير للصحة من المنزل".

وكان عدد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم نتنياهو ورئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي ووزير الداخلية أرييه درعي ووزير الزراعة تسحيا هنفبي دخلوا جميعا في حجر صحي منزلي بسبب مخالطتهم مصابين بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 6211 حالة بعد تسجيل 119 إصابة خلال ساعات الليل. 

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أن من بين المصابين 107 حالاتهم حرجة، و127 في حالة متوسطة، فيما البقية وُصف وضعهم بالطفيف، مشيرة إلى شفاء 289 من الفيروس. 

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