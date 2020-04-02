شاهد.. البث المباشر لحفل أصالة الليلة

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
روان هيثم
تحيي الفنانة أصالة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء حفلا غنائيا بدار الأوبرا المصرية.

وسوف يتضمن هذا الحفل الغنائي باقة من أجمل أغانيها الجديدة والقديمة، الى جانب مجموعة من أغانى كبار نجوم الزمن الجميل.

وفي سياق أخر يتم عرض مبادرة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك" يوميا عبر قنوات التليفزيون المصري.
 

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