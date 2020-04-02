حي السيدة زينب ينشر أرقام جامعي القمامة لمنع تراكمها

نشر حي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، بقيادة الدكتور مهران عبداللطيف رئيس الحي، أرقام متعهدي القمامة بكل مربع، وذلك للإبلاغ في حالة إذا لم يتم رفعها.









وخصص الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حي السيدة زينب، رقم ٠١٠٠٤٠٤٠٠٦٩ لتلقي شكاوي المواطنين عن طريق الواتساب والعمل على حلها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المتعهد.









وناشد "عبداللطيف" المواطنين بإرسال شكواهم مفصلة بالصور، في حالة وجود أي مواطن يلقي بمخلفات قمامة في الشوارع الجانبية أو الطريق العام، أو أمام أي منزل أو منشأة تجارية.





وننشر أرقام متعدي القمامة لحي السيدة زينب والتي جاءت كالتالي:-





متعهد القمامة لمنطقة الكبش (احمد)

رقم الموبايل/ ٠١١٢٠٤٦٦١٥١





متعهد القمامة لمنطقة البغالات ١ (احمد)

رقم الموبايل/ ٠١١٠٢٩٩٧١٠٠





متعهد القمامة لمنطقة البغالات ٢ (حسن)

رقم الموبايل/ ٠١٢٠٠٨٩٧٧٤٤





متعهد القمامة لمنطقة ناميش (سميرة)

رقم الموبايل/ ٠١١٤٥٧٥١١١٩





متعهد القمامة لمنطقة الناصرية (سيد)

رقم الموبايل/ ٠١٠٦٥٩٥٣٣٣٦





متعهد القمامة لمنطقة المدبح (صابر)

رقم الموبايل/٠١١٤٨٥١٠٠١٤





متعهد القمامة لمنطقة الحلمية (محمود)

رقم الموبايل/ ٠١١١٧١٤١٩٥٣





متعهد القمامة لمنطقة الوزارات (هانى)

رقم الموبايل/ ٠١٢٧١٠٠٣٠٣٠





متعهد القمامة لمنطقة المنيرة (هيثم)

رقم الموبايل/ ٠١٠٠٥٣٠٢٢٢٨٤









وكان الدكتور مهران عبد اللطيف، قد حملات لتعقيم وتطهير جميع المنشآت والمصالح الحكومية على مستوى نطاق السيدة زينب وخارج نطاق الحى لعدد من المؤسسات الحكومية، وذلك بشكل تطوعى بالمشاركة مع عدد من الشباب، للوقاية من فيروس كورونا.









ووجه الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب أجهزته المعاونة بالاشتراك مع مأمور قسم شرطة السيدة زينب العميد محمد مصطفى، وقائد شرطة المرافق بالحى النقيب حسن محمد.





وأكد مهران أن الحملة تعقم كل المؤسسات الحيوية والمنشآت الحكومية والخاصة، وتواصل تقديم المساعدات للأحياء المجاورة لنا، وأيضا تقديم المساعدات لحى السيدة فى إطار التعاون المشترك.





وقال "مهران": "كلنا رجل واحد مع الدولة فى مواجهة مخاطر الدولة من الفيروس"، كما عقم مسئولو الحى المساجد والكنائس والمدارس وقسم السيدة زينب ونقطة الشرطة والوحدات الصحية ومراكز الشباب والوحدات المحلية وإدارات التموين والصحة والإسكان والتعليم والرى والزراعة وغيرها من الإدارات الحكومية الأخرى، ومن مختلف المؤسسات الحكومية، وفقاً للإجراءات التى نصت عليها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنعا لانتشاره‪.‬

وطبقاً لتعليمات محافظ القاهرة، قام "مهران" بمشاركة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ومدير فرع الهيئة المهندس محمد عرفة، بتوزيع كمامات وقفازات وأحذية وسترات فسفورية (فيستات فسفورية)، على عمال هيئة النظافة بالسيدة زينب وذلك لمواجهة فيروس” كورونا المستجد”، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة هذا الوباء وحفاظاً على صحة العمال مع ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقاية واستمرار أعمال حملات النظافة العامة بالشوارع والميادين مع عمل حملات ليلية والتزام أصحاب المحلات بقرار الغلق إلى جانب غلق الكافيهات التى يتواجد بها شيشة للتدخين‪.‬



