"مستقبل وطن" يشيد بتحمل "تحيا مصر" نفقات الحجر الصحي للعائدين من الخارج

أشاد المهندس عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لصندوق "تحيا مصر" بتحمل نفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، مؤكدًا أن الرئيس على بعد خطوة واحدة من الجميع ويشعر بمعاناة المواطنين في مواجهة جائحة فيروس كورونا.





وقال "الهواري"، في بيان، اليوم الخميس، إن الدولة نفذت دورًا مهما وكبيرًا لنقل رعاياها من الخارج، إلا أن بعضهم يعاني من مشكلات مادية ناتجة عن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، ما يصعب عليهم تحمل التكلفة الكاملة في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.





وأضاف، أن اهتمام الرئيس السيسي بالمصريين بالخارج يقدم نموذجا إيجابيا في رعاية الدولة لمواطنيها سواء في الداخل أو الخارج، وهو ما يعد أيضا تحولا إيجابيًا غير مسبوق في سياسة الدولة المصرية تجاه أبنائها في الخارج واهتمامها بهم، فضلا عن جدية القيادة السياسية في تطبيق كافة الإجراءات وتوجيه كافة الدعم لوزارة الصحة لمواجهة انتشار الفيروس وللحفاظ على صحة المصريين.





وكشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي عن آخر إحصائيات فيروس كورونا في مصر اليوم الخميس الموافق 2 أبريل 2020، معلنا تسجيل أكبر عدد إصابة يومي حتى الآن.





وسجلت مصر اليوم الخميس 71 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر 850 حالة حتى الآن.





وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء للمرة الثانية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات ذات الأولوية العاجلة في المرحلة الحالية، والجهود التي تبذل لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وكذا جهود توفير السلع والمنتجات في الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.



