مصرع طفل غرقًا في مياه النيل ببني سويف

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
لقي "طفل" يبلغ من العمر 10 سنوات، مصرعه، اليوم الخميس، غرقًا، أثناء محاولته الاستحمام بمياه نهر النيل، بناحية "الدهايبة" التابعة لقرية الجزيرة الشرقية، بمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف.

وكان اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بغرق طفل بمياه نهر النيل بناحية "الدهايبة" التابعة لقرية الجزيرة الشرقية، بدائرة مركز شرطة الواسطى.

وأنقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، إلى موقع البلاغ، وتمكن رجال الإنقاذ من إنتشال جثة الطفل الغريق، وتبين أنه يدعى "إ.م.ر" 10 سنوات، مقيم الدهايبة، قرية الجزيرة الشرقية، مركز الواسطى، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وتبين من التحريات الأولية وأقوال أهليته وشهود العيان، أن الطفل المتوفي، حاول الاستحمام بمياه النيل، ولعدم إجادته السباحة، جرفه التيار ولم يتمكن من الخروج من المياه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإسفكسيا الغرق.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية لاستصدار تصريح دفن الجثة، وتسليمها لأهلية الطفل.

وفي سياق منفصل، تواصل محافظة بني سويف بالتعاون مع الجهات والأجهزة الرقابية المعنية تكثيف حملات الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات والصيدليات، لمواجهة كافة صور الاحتكار والتلاعب في أسعار والغش التجاري، بهدف ضبط كافة الأسواق وتوفير كل أنواع السلع لجمهور المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، ضمن خطة شاملة يشرف عليها محافظ بني سويفشخصيا، في إطار تنفيذ جهود وتوجيهات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وفي هذا السياق شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببنى سويف بالاشتراك مع إدارات العلاج الحر والصيدلية والتفتيش الصيدلى بمديرية الصحة ومباحث التموين حملة رقابية، أسفرت عن ضبط مخزن أدوية غير مرخص تابعة لإحدى الصيدليات بحي الرمد، حيث تم تبين وجود أدوية مخدرة مدرحة "جدول"، وأدوية مهربة ومجهولة المصدر، وأدوية منتهية الصلاحية، ومستلزمات طبية من كمامات وكحول مجهول المصدر وبدون بيانات، وأدوية محظور تداولها خارج التأمين الصحي، عينات مجانية لأدوية، وأدوية سارية الصلاحية تخضع للمصادرة لكونها تم ضبطها فى مكان غير مرخص، وتم التحفظ على المضبوطات لدى إدارة التفتيش الصيدلي وتم اتخاذ اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية المتبعة في هذا الشأن.

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