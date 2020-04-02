نيمار يُضحي من أجل عيون برشلونة

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
يرغب مسئولو نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكان قد انتقل نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف موسم 2017 بعد كسر الشرط الجزائي في عقده مع نادي برشلونة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو، إن نادي برشلونة لا يزال يعتبر نيمار (28 عامًا) لاعب حاسم لتحقيق قفزة نوعية للفريق.

ولن يُقدم باريس سان جيرمان التسهيلات في رحيل البرازيلي، ولكن يجب أن يوضع في الاعتبار أن نيمار مستعد لتقليل راتبه والحصول على 25 مليون يورو بدلاً من الـ 36 التي بتلقاها في البارك دي برانس.

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