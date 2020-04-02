تركيا تعلن تجاوز الإصابات بفيروس كورونا الـ 18 ألف حالة

طبيب تركي، وأصيب أكثر من 600 من أفراد الطواقم الصحية بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن وزير الصحة، الأربعاء.









ولم يستطع الوزير فخر الدين كوجا أن يخفي حزنه إزاء الوضع الذي يزداد سوءا، وفق ما نقلت "فرانس برس"، وقال "بصوت متهدج" إن: "عدد أصدقائنا الأطباء والممرضين وسواهم من طواقم الرعاية الصحية الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد كبير".





والطبيب المتوفي كان أحد الأطباء المشاركين في جهود مكافحة فيروس كورونا، وفق ما أعلن نجله عبر تويتر.





وقال كوجا أن 2148 شخصا تأكدت إصابتهم، فيما توفي 63 شخصا في الساعات الـ24 الأخيرة، لتصل حصيلة الوفيات إلى 277.