تركيا تعلن تجاوز الإصابات بفيروس كورونا الـ 18 ألف حالة

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
الفجر
سجلت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الخميس، قفزة بعدد إصابات كورونا والإجمالي تجاوز الـ 18 ألف حالة.

ويذكر أن توفي طبيب تركي، وأصيب أكثر من 600 من أفراد الطواقم الصحية بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن وزير الصحة، الأربعاء.


ولم يستطع الوزير فخر الدين كوجا أن يخفي حزنه إزاء الوضع الذي يزداد سوءا، وفق ما نقلت "فرانس برس"، وقال "بصوت متهدج" إن: "عدد أصدقائنا الأطباء والممرضين وسواهم من طواقم الرعاية الصحية الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد كبير".

والطبيب المتوفي كان أحد الأطباء المشاركين في جهود مكافحة فيروس كورونا، وفق ما أعلن نجله عبر تويتر.

وقال كوجا أن 2148 شخصا تأكدت إصابتهم، فيما توفي 63 شخصا في الساعات الـ24 الأخيرة، لتصل حصيلة الوفيات إلى 277.

واتخذت تركيا عددا من التدابير للحد من انتشار الوباء، منها إغلاق المدارس وفرض حجر على نحو 50 بلدة ومنطقة، إضافة إلى منع من تتجاوز أعمارهم 65 عاما من التجول.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا عدد اصابات كورونا تركيا بفيروس الاجمالي ارتفاع

أخبار تهمك

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. هاني شاكر يعلق على أزمة مطربة الكورونا إيناس عز الدين

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفسخ عقد لاعب جديد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الحكومة تعلن شروط تركيب عداد الكهرباء الكودي للمخالفين

منذ حوالي 3 ساعات

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ضربة قاتلة.. الأهلي يدرس ضم ساحر الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

راموس يرد على سخرية آياكس الهولندي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يوم

الأهلي يفاجئ الزمالك في صفقة الموسم

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يفاوض 4 صفقات مدوية.. أبرزهم "خائن" الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التموين يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن نقاط الخبز

منذ ساعة و نصف

5 رسائل من رئيس الوزراء إلى الشعب المصري حول تطورات كورونا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من نصف ساعة

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ ساعة و 24 دقيقة

فايلر يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

عزل مريض يشتبه في إصابته بفيروس الإيبولا فى السويد

زيرو كورونا.. بلدان عربية تخلو من الفيروس القاتل

"كورونا" يلتهم رؤوس نظام إيران.. هل يتسبب في إسقاط الملالي؟

تعرف على أول مصري مصاب بكورونا في ألمانيا

فلسطين تسجل 4 إصابات بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 35

أحمد موسى يطالب بفرض حظر تجول لمكافحة "كورونا"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:24 م

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

08:22 م

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

05:30 م

الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

07:23 م

الأهلي يفسخ عقد لاعب جديد

05:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم