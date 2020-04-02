آيتن عامر تستعيد ذكريات ما قبل الحجر المنزلي

استعادت الفنانة آيتن عامر ذكريات ما قبل الحجر المنزلي،وذالك من خلال مشاركتها لفيديو أثناء غنائها أغنية "أنا مين" للفنانة سعاد حسني مع الفنان محمد عز،وذالك عبر حسابها على موفع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكتبت "عامر" تعليقا على الفيديو قائلة "ذكريات ما قبل الحجر المنزلي ولو عايزين تشوفو الفيديو كامل اشتركو في قناتي على اليوتيوب".وأعجب الجمهور بصوت آيتن وعبر عن ذالك من خلال خاصية التعليقات فقال أحدهم "لو سألوكي انت مين يا تي تي قوليلهم أنا القمر سعاد حسني الزمن ده"، وقال آخر "صوتكم حلو أوي لا بقا عايزين القفلة".ويستعين الفنانين بمواقع التواصل الاجتماعي بأكملها سواء "إنستجرام" أو "فيس بوك" لمشاركة كل أخبارهم الجديدة وأحدث جلسات تصويرهم وأجدد أعمالهم الفنية.يذكر أن آخرأعمال الفنانة آيتن عامر مشاركتها في مسلسل "الأخ الكبير"،والذي شارك فيه عدد من الفنانين منهم عبير صبري، محمد رجب، هاجر أحمد، أحمد حلاوة وحمدة بركات وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينيرجي.