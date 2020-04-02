آيتن عامر تستعيد ذكريات ما قبل الحجر المنزلي

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي
استعادت الفنانة آيتن عامر ذكريات ما قبل الحجر المنزلي،وذالك من خلال مشاركتها لفيديو أثناء غنائها أغنية "أنا مين" للفنانة سعاد حسني مع الفنان محمد عز،وذالك عبر حسابها على موفع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "عامر" تعليقا على الفيديو قائلة "ذكريات ما قبل الحجر المنزلي ولو عايزين تشوفو الفيديو كامل اشتركو في قناتي على اليوتيوب".

وأعجب الجمهور بصوت آيتن وعبر عن ذالك من خلال خاصية التعليقات فقال أحدهم "لو سألوكي انت مين يا تي تي قوليلهم أنا القمر سعاد حسني الزمن ده"، وقال آخر "صوتكم حلو أوي لا بقا عايزين القفلة".

ويستعين الفنانين بمواقع التواصل الاجتماعي بأكملها سواء "إنستجرام" أو "فيس بوك" لمشاركة كل أخبارهم الجديدة وأحدث جلسات تصويرهم وأجدد أعمالهم الفنية.

يذكر أن آخرأعمال الفنانة آيتن عامر مشاركتها في مسلسل "الأخ الكبير"،والذي شارك فيه عدد من الفنانين منهم عبير صبري، محمد رجب، هاجر أحمد، أحمد حلاوة وحمدة بركات وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينيرجي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الحجر المنزلي آيتن عامر آخر أعمالها

أخبار تهمك

ضربة قاتلة.. الأهلي يدرس ضم ساحر الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ 34 دقيقة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يوم

راموس يرد على سخرية آياكس الهولندي

منذ حوالي 3 ساعات

5 رسائل من رئيس الوزراء إلى الشعب المصري حول تطورات كورونا

منذ أقل من ساعتين

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأهلي يفاوض 4 صفقات مدوية.. أبرزهم "خائن" الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاجئ الزمالك في صفقة الموسم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تعلن شروط تركيب عداد الكهرباء الكودي للمخالفين

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التموين يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن نقاط الخبز

منذ أقل من ساعتين

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ ساعة و نصف

خاص.. هاني شاكر يعلق على أزمة مطربة الكورونا إيناس عز الدين

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفسخ عقد لاعب جديد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على رسالة آيتن عامر للرجال في عيد الأم

ياسمين عبدالعزيز تستعيد ذكريات ما قبل الحظر

إدوارد يغني لكورونا مع أبناءه بعد فرض الحظر

هنا الزاهد تحتفل بوصول عدد متابعيها 12 مليون على "إنستجرام"

بعد حظر التجوال وانتشار الكورونا.. أحمد السعدني لجمهوره: "تفائلوا"

هنا الزاهد تقدم أولى حلقات برنامجها "هزر فزر"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:24 م

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

08:22 م

الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

07:23 م

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

05:30 م

الأهلي يفسخ عقد لاعب جديد

05:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم