موقف حسام عاشور النهائي من الاعتزال أو اللعب لنادٍ آخر

يترقب النادي الأهلي وجماهيره معرفة موقف حسام عاشور النهائي بشأن تحديد مصيره عقب الاستغناء عليه، والرحيل من صفوفو الفريق الذي استمر بين جدرلنه لـ16 عامًا نهاية الموسم الجاري.





الأهلي يستغنى عن حسام عاشور





وقرر النادي الأهلي الاستغناء عن لاعبه حسام عاشور أحد أساطير الكرة المصرية، التي رفعت كثير من الإنجازات مع فريقه النادي الأهلي، والتي تتجاوز بطولات كثير من الأندية والبالغة 35 بطولة.





حسام عاشور ولجنة التخطيط





وأبلغت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اللاعب حسام عاشور بأن المدير الفني للفريق، لا يريد الإبقاء على خدماته، ما دفع إدارة النادي إلى عدم التجديد له، موجهين له الشكر ومخيرينه بين أمرين، أحلاهما مر.





طلبات الأهلي وحسام عاشور





وطلب النادي الأهلي من لاعبه وكابتنه حسام عاشور الاستمرار مع الفريق لنهاية الموسم الجاري وتنظيم حفل ومباراة اعتزال للاعب مخالفًا لوائح النادي التي أقرت إلغاء مبارايات الاعتزال في محاولة من النادي امتصاص غضب اللاعب وتقديرًا لتاريخه.





وعود الأهلي للاعبه حسام عاشور





ووعدت إدارة النادي الأهلي حسام عاشور بمنصب إداري وفني بالفريق عقب اعتزاله داخل جدران النادي، تشمل التكفل برحلة تدريبية للاعب، أو الرحيل إلى نادٍ آخر وهو ما يطلبه اللاعب ويرشحه حيث يرى أنه مازال قادرًا على مواصلة اللعب.





حسام عاشور وقراره





وقال حسام عاشور إن كل ما يتناوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية على لسانه بشأن التوصل إلى قرار هو أمر غير حقيقي، حيث أنه مازال يدرس كافة الأمور.





متى سيعلن حسام عاشور





وكشف حسام عاشور عن أنه سيعلن عما سيتوصل إليه من قرار بشأن الاعتزال في الأهلي أو الرحيل عن صفوف الفريق، وهو ما لم يحسمه اللاعب إلى الآن.











