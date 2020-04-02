إيفرتون يستهدف التعاقد مع 7 لاعبين









يستعد نادي إيفرتون الإنجليزي لتدعيم صفوفه بعدة صفقات قوية خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الكروي الجديد، بعد غموض مصير الموسم الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إدارة نادي إيفرتون الإنجليزي تستهدف التعاقد مع 6 أو 7 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية أن الثنائي الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد، وآرون رامزي لاعب يوفنتوس على رأس قائمة الصفقات المستهدفة للإنضمام لنادي إيفرتون الإنجليزي في الموسم المقبل.





ويسعي نادي إيفرتون لاستغلال عدم ارتياح جاريث بيل ورامزي مع الريال ويوفنتوس لحسم التعاقد معهما.





ولن تكون مهمة إيفرتون الإنجليزي سهلة في الحصول على خدمات بيل ورامزي، بسبب ارتفاع راتب الثنائي، واهتمام عدد من أندية أوروبا بالتعاقد معهما خلال الفترة المقبلة.







