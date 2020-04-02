قرار حاسم في الأهلي بعد رحيل أحمد فتحي

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:23 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
محمد الصو
حرصت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، على تكليف إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بقيادة سيد عبدالحفيظ، بتقديم تقرير شامل عن عقود اللاعبين خلال الساعات القليلة المقبلة.

جاء طلب اللجنة بتوصية من محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، للدخول في مفاوضات مع اللاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء، وتجديدها.

ويسعى مجلس الأهلي، لتلاشي الأخطاء التي واجهتهم في ملف تعاقدات وليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي رباعي الفريق، وعدم التفاوض معهم إلا في الموسم الأخير.

وكان النادي الأهلي أعلن عن تجديد التعاقد مع وليد سليمان صانع ألعاب الفريق لمدة موسمين مقبلين، فيما تم رفض التجديد للاعب حسام عاشور قائد الفريق ورحيله بنهاية الموسم الجاري.

كما أعلن النادي الموافقة على رغبة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق بالرحيل بسبب قلة المشاركات، مع فشل التوصل لاتفاق مع أحمد فتحي بشأن التجديد ليقرر الرحيل مع بداية الموسم الجديد.

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