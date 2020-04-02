الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:23 م
الأهلي
الأهلي
حسام مجدي

نقل الأعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق أنباء سارة لجماهير القلعة الحمراء بخصوص سوق الانتقالات الصيفية القادم في النادي.

وأكد أحمد شوبير خلال برنامجه أن الأهلي سيقوم بالتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كما أشار شوبير إلى أن الصفقتين اللذان سيقوم الأهلي بالتعاقد معهما في الصيف القادم لن يكون من بينهم حارس مرمى مؤكدا أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر مقتنع تماما بحراس المرمى المتواجدين في الفريق.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

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