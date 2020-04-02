مدافع المنتخب الأوليمبي خارج حسابات الأهلي

يرفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة التعاقد مع كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي.





واسبتعد الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادو السويسري رينيه فايلر لاعب المنتخب الأوليمبي من حساباته للتعاقد معه في الصيف المقبل لتعويض رحيل أحمد فتحي.





ويضع الجهاز الفني للأهلي ولجنة التخطيط أعينها على عدد معين من اللاعبين للتفاوض مع أنديتهم للتعاقد معهم في الصيف المقبل وفي مقدمتهم باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، ورجب بكار ظهير أيمن بيراميدز فيما ينحصر الخيار الثالث على علي فوزي ظهير أيمن فريق إنبي.





وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس الأربعاء رحيل أحمد فتحي مدافع الفريق عن صفوفه نهاية الموسم الجاري بعد نهاية تعاقده.











