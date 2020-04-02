مدافع المنتخب الأوليمبي خارج حسابات الأهلي

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
علي نبوي
يرفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة التعاقد مع كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي.

واسبتعد الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادو السويسري رينيه فايلر لاعب المنتخب الأوليمبي من حساباته للتعاقد معه في الصيف المقبل لتعويض رحيل أحمد فتحي.

ويضع الجهاز الفني للأهلي ولجنة التخطيط أعينها على عدد معين من اللاعبين للتفاوض مع أنديتهم للتعاقد معهم في الصيف المقبل وفي مقدمتهم باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، ورجب بكار ظهير أيمن بيراميدز فيما ينحصر الخيار الثالث على علي فوزي ظهير أيمن فريق إنبي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس الأربعاء رحيل أحمد فتحي مدافع الفريق عن صفوفه نهاية الموسم الجاري بعد نهاية تعاقده.



أخبار تهمك

راموس يرد على سخرية آياكس الهولندي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفسخ عقد لاعب جديد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

ضربة قاتلة.. الأهلي يدرس ضم ساحر الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يوم

خاص.. هاني شاكر يعلق على أزمة مطربة الكورونا إيناس عز الدين

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التموين يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن نقاط الخبز

منذ ساعة و نصف

الأهلي يفاوض 4 صفقات مدوية.. أبرزهم "خائن" الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ ساعة

الحكومة تعلن شروط تركيب عداد الكهرباء الكودي للمخالفين

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاجئ الزمالك في صفقة الموسم

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من نصف ساعة

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

5 رسائل من رئيس الوزراء إلى الشعب المصري حول تطورات كورونا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:24 م

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

08:22 م

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

05:30 م

الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

07:23 م

الأهلي يفسخ عقد لاعب جديد

05:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم