السديس: التدابير الاحترازية تحافظ على سلامة أهالي مكة والمدينة

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:21 م
الرئيس العام لشؤون الحرمين - السديس
الرئيس العام لشؤون الحرمين - السديس
الفجر السعودي

أعرب الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساء اليوم الخميس، عن شكره للجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية على توصياتها برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم.

وقال السديس: إن "هذه الإجراءات من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الضروريات الخمس، والتي منها حفظ النفس، وأن قرار منع التجول على مدار اليوم إلا للضرورة القصوى، يجسد اهتمام القيادة بالمدينتين المقدستين والحفاظ على صحة أهلهما وقاصديهما".

وأضاف: أن من مقاصد الشريعة التي جاء الإسلام بها حفظ الضروريات الخمس وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، والعقل، والعرض، والمال، فالإسلام ركز على المحافظة على النفس البشرية وحرم قتلها بغير حق وأنزل أشد العقوبة بمرتكب ذلك، قال تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}.

وتابع: ولما وضع الإسلام الحدود والديات من أجل احترام النفس والمحافظة عليها والبعد عن التفكير بالثأر أو الاعتداء أو الانتحار أو أي جريمة أخرى، فالاستهتار والتساهل وعدم احترام التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، التي اتخذتها الجهات المختصة بخصوص هذا الوباء تعتبر من التساهل في عدم المحافظة على النفس، واعتداء على أنفس الناس وقتلها بنشر الوباء بينها فحفظ النفس من كل مكروه معناه أنك تصونها وتبتعد بها عن ما يؤدي بها إلى الهلاك، فالحفظ والصيانة يؤديان إلى السلامة والمحافظة على النفس وحفظها.

كما أكد على أن مدينتي مكة والمدينة لهما قيمة عظيمة ومكانة عالية لدى قادة هذه البلاد، وهم حريصون على المحافظة على سلامتهما وسلامة ساكنيهما، فما على سكان مكة المكرمة والمدينة المنورة إلا استشعارهم القيمة الدينية لهاتين المدينتين المقدستين والمحافظة على سلامتهما وسلامة ساكنيهما، واجب ديني وأخلاقي ووطني، والمحافظة على النفس البشرية قيمة دينية وواجب شريعي ومقصد عظيم، فالواجب اليوم هو احترام الأنظمة والقوانين من أجل سلامة الجميع.

واختتم حديثه بالدعاء للبلاد والعباد ولعامة الناس أن يزول عنهم هذا الوباء، وأن يحفظ قادة هذه البلاد وجميع الجهات المشاركة ويكون عوننا لهم في التصدي للأزمة، وأن يحفظ ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يجزيهم خير الجزاء على مايقومون به من إجراءات احترازية لمكافحة هذا الوباء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكة كورونا فيروس كورونا المدينة المنورة السديس الاجراءات الإحترازية

أخبار تهمك

5 رسائل من رئيس الوزراء إلى الشعب المصري حول تطورات كورونا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفسخ عقد لاعب جديد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. هاني شاكر يعلق على أزمة مطربة الكورونا إيناس عز الدين

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة قاتلة.. الأهلي يدرس ضم ساحر الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يفاجئ الزمالك في صفقة الموسم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ثلث ساعة

الأهلي يفاوض 4 صفقات مدوية.. أبرزهم "خائن" الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ ساعة

الحكومة تعلن شروط تركيب عداد الكهرباء الكودي للمخالفين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يوم

وزير التموين يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن نقاط الخبز

منذ ساعة و 26 دقيقة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

راموس يرد على سخرية آياكس الهولندي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أشرف الفيل: حفظ المال أهم مقاصد الشريعة

"السديس" عن هجوم مطار أبها: استهداف الأبرياء صنيعة الإرهابيين الجبناء

الأزهر يشيد بقرار وقف تأشيرات العمرة بسبب فيروس كورونا

السديس: "تعليق العمرة" قرار حكيم يتواءم مع قواعد الشريعة الإسلامية

عاجل.. بيان مهم من هيئة كبار العلماء بشأن إيقاف صلاة الجمعة

السديس يوجه بدراسة وضع اختبارات الطلاب وإمكانية تقديمها قبل رمضان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:24 م

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

08:22 م

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

05:30 م

الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

07:23 م

الأهلي يفسخ عقد لاعب جديد

05:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم