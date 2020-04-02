المغرب: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات إضافية.

وسبق أن أعلنت الحكومة المغربية، مساء الأحد، أن حالة الطوارئ الصحية، التي أقرها المغرب، الجمعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ستمتد حتى 20 أبريل.

وذكر بيان للحكومة أن حالة الطوارئ تُطبّق ابتداء من 20 مارس عند الساعة السادسة مساءً حتى 20 أبريل عند السادسة مساء.

وأشار البيان إلى أن كل من يخالف هذا القرار سيعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين شهر و3 أشهر وغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم (نحو 140 دولاراً) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين السلطات من اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التزام الناس بيوتهم وعدم مغادرتها إلا في حالة الضرورة القصوى ومنع أي تجمع.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن في المغرب 109 أشخاص في حين بلغ عدد حالات الوفاة 3 حالات كما تمت معالجة 3 حالات.

واتخذ المغرب إجراءات للحد من انتشار الفيروس إلى جانب حالة الطوارئ الصحية، إذ أغلق مجاله الجوي أمام الرحلات الخارجية والداخلية وعطل المدارس وعلق جميع الأنشطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد كورونا جديدة بفيروس المغرب 49 اصابة 4 وفيات

أخبار تهمك

فايلر يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ ساعة

الحكومة تعلن شروط تركيب عداد الكهرباء الكودي للمخالفين

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يفاجئ الزمالك في صفقة الموسم

منذ ساعتين و 26 دقيقة

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يفاوض 4 صفقات مدوية.. أبرزهم "خائن" الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التموين يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن نقاط الخبز

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يوم

الأهلي يفسخ عقد لاعب جديد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

5 رسائل من رئيس الوزراء إلى الشعب المصري حول تطورات كورونا

منذ أقل من ساعتين

راموس يرد على سخرية آياكس الهولندي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. هاني شاكر يعلق على أزمة مطربة الكورونا إيناس عز الدين

منذ حوالي 7 ساعات

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ضربة قاتلة.. الأهلي يدرس ضم ساحر الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في المغرب

المغرب يعلن إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لمواجهة أزمة كورونا

الصحة المغربية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 54 حالة

لمواجهة كورونا.. الحكومة المغربية تصادق على إعلان حالة الطوارئ الصحية

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 122 حالة في المغرب

البحرين.. تعليق إقامة الصلوات في جميع المساجد بسبب "كورونا"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:24 م

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

08:22 م

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

05:30 م

الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

07:23 م

الأهلي يفسخ عقد لاعب جديد

05:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم