بسبب كورونا.. نجم يوفنتوس يمدد فترة الحجر الصحي

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:33 م
يوفنتوس
يوفنتوس
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن الفرنسي ماتويدي نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، سيخضع لأسبوعين غضافيين في الحجر الصحي، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت زوجته ايزابيل على مواقع التواصل الاجتماعي "حسنا، سنجدد لخمسة عشر يوما اضافيا من الحجر الصحي!".

وكان يوفنتوس أعلن في 17 مارس الماضي عن إصابة ماتويدي بفيروس كورونا المستجد، لينضم الى زميله دانييلي روجاني، ثم يعلن بعدها اصابة زميلهما الارجنتيني باولو ديبالا.

انذاك اشار حامل لقب الدوري الإيطالي في آخر 8 مواسم "اللاعب ومنذ الاربعاء 11 مارس في عزلة منزلية طوعية. سيبقى تحت المراقبة وسيتبع النظام نفسه. هو على ما يرام ولا يعاني من أعراض".

واشارت صحف ايطالية أن ماتويدي، القادم إلى يوفنتوس في 2017 مقابل 25 مليون يورو، مدد فترة العزل لانه لم يتخلص تماما من الفيروس حتى الان، اذ يتعين عليه اجراء فحصين متتاليين تكون نتيجتهما سلبية.

وقال لاعب سانت اتيان وباريس سان جرمان السابق الذي خاض مع يوفنتوس 23 مباراة هذا الموسم، بعد ايام من اصابته "أحمل الفيروس دون عوارض، مدركا بامتياز أن اكون لاعب كرة قدم محترف يستفيد من مراقبة طبية منتظمة وممتازة. لو لم يكن كذلك لما عرفت باصابتي. انا متفائل، قوي، المعنويات جيدة وعائلتي أيضا".

ويحتفل ماتويدي، بطل العالم 2018 مع منتخب بلاده، الاسبوع المقبل بميلاده الثالث والثلاثين، وقد مدد مؤخرا عقده مع يوفنتوس حتى يونيو 2021.

وتعد إيطاليا أكثر الدول تضررا بفيروس "كوفيد-19" في أوروبا، وهي أعلنت وقف النشاط الرياضي كاملا حتى الثالث من أبريل ثم مددته الى الثالث عشر منه، ضمن سلسلة إجراءات قاسية شملت إغلاق كل المتاجر باستثناء الصيدليات وتلك التي تبيع المنتجات الغذائية. وحتى الخميس، أعلنت إيطاليا تسجيل أكثر من 13 ألف حالة وفاة و110 آلاف اصابة.

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