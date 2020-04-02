بحضور 'سلامة' وكرم جبر.. انطلاق فعالية إضاءة 'الأهرام' تضامنًا مع أطباء مصر

شارك الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس التحرير، والكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخباء، مساء اليوم، في فعالية أطلقتها مؤسسة الأهرام، لإضاءة مبناها بألوان مختلفة؛ تضامنًا مع الأطباء ورجال القوات المسلحة والشرطة، في حربهم ضد وباء كورونا المستجد.





وأطلقت "الأهرام" المبادرة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك في إطار دعم دور المؤسسات الصحفية القومية، لكل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، بأجهزتها المختلفة الآن، في التصدي للوباء القاتل، وتأكيداً لقدرة الشعب المصري على محاصرة هذا الوباء، والانتصار عليه، بفضل التكاتف والوحدة والاصطفاف الوطني خلف قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وجاء ذلك في إطار دعوة شعب مصر وشعوب العالم بالبقاء في المنزل، وحماية أنفسهم وأحبائهم من الفيروس التاجي المستجد، وكتبت مؤسسة الأهرام بالإضاءة على مبناها عبارات مختلفة، للتضامن مع الأطباء، مثل: "معكم نشعر بالأمان"، و"ملائكة الرحمة"، و"أبدًا لن ننسى".





وقال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام إن هذه المبادرة تأتي لدعم ثلاث جهات كانت حائط السد الأول والمدافع عن صحة وحياة الشعب ضد فيروس كورونا، والتي يأتي أولها الأطقم الطبية، بما فيها الأطباء والممرضين والمسعفين والعاملين بالمستشفيات، وأيضًا رجال القوات المسلحة الذين قاموا بدور كبير مع ورجال الحرب الكيمائية، في تعقيم آلاف المؤسسات والمنشآت والشوارع والميادين، بالإضافة إلى رجال الشرطة الذين يعملون على مدار 24 ساعة يوميًا، وبكل حزم يطبقون قرارات الدولة، ويواصلون العمل ليلًا ونهارًا داخل أقسام الشرطة والأكمنة.



