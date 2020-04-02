رويترز: مصر تعلن عن مناقصة لشراء 100 ألف طن من السكر

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:43 م
السكر
السكر

قالت وكالة رويترز إنها إطلعت على وثيقة تفيد أن مشتري السكر الحكومي المصري يسعى لشراء 100 ألف طن من السكر البرازيلي الخام في مناقصة عالمية.

وأوضحت أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 11 ابريل، وتُقدم شاملة تكاليف التأمين والشحن مع إرسال الكمية على سفينتين.

على أن يتم الإستلام من خلال سفنتين الأولى تصل بين 16 و31 مايو، والثانية بين 16 و30 يونيو حزيران.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال في وقت سابق يوم الخميس إن مصر تستهدف تعزيز مخزوناتها الاستراتيجية من المواد الغذائية الأساسية لما يكفي ستة أشهر من أجل ضمان توافر الإمدادات في خضم وباء فيروس كورونا.


أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القيادة السياسية وجهت نحو زيادة المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية الذي يكفي حالياً لحوالي 6 أشهر مقبلة.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية في رسالة بالفيديو وجهها للشعب المصري مساء اليوم الخميس حول المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية واللحوم والدواجن في مصر ومدى توافر السلع الغذائية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز ومكرونه وغيرها، يكفي لمدة 4 أشهر، وأن المخزن الاستراتيجي من البروتين سواء لحوم أو دواجن حية ومجمدة، يكفي لمدة 6 أشهر وهو ما لا يثير اى قلق بين الموطنين حيث أن كافة السلع متوفرة بالسوق.

 وطالب وزير التموين المواطنين بتجنب التجمعات، أو الزحام على السلع، مؤكداً أن المخزون يكفي الجميع، لافتاً أن الحظر لا يشمل محال السوبر ماركت وبيع المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن وأن الحكومة حريصة على توافر تلك السلع دون اى نقص.

وأوضح المصيلحي، أنه في في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين واتباعاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بمنع التكدس والزحام استثنت الحكومة المنافذ التموينية والعاملين بها وسيارات نقل المنتجات الغذائية من حظر التجوال المفروض على كافة انحاء الجمهورية من الساعة 7 مساء وحتى السادسة من صباح كل يوم، كما تم مد ساعات العمل بالمنافذ والمجمعات وفروع جمعيتى من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساء يومياً، لإتاحة أكبر فرصة للمواطنين لصرف كافة السلع التموينية دون تزاحم أو تكدس للحفاظ على صحتهم فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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