رويترز: مصر تعلن عن مناقصة لشراء 100 ألف طن من السكر





قالت وكالة رويترز إنها إطلعت على وثيقة تفيد أن مشتري السكر الحكومي المصري يسعى لشراء 100 ألف طن من السكر البرازيلي الخام في مناقصة عالمية.





وأوضحت أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 11 ابريل، وتُقدم شاملة تكاليف التأمين والشحن مع إرسال الكمية على سفينتين.





على أن يتم الإستلام من خلال سفنتين الأولى تصل بين 16 و31 مايو، والثانية بين 16 و30 يونيو حزيران.





كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال في وقت سابق يوم الخميس إن مصر تستهدف تعزيز مخزوناتها الاستراتيجية من المواد الغذائية الأساسية لما يكفي ستة أشهر من أجل ضمان توافر الإمدادات في خضم وباء فيروس كورونا.







