العراق تؤيد دعوة المملكة لعقد اجتماع عاجل لـ"أوبك+"





أعربت دولة العراق، مساء اليوم الخميس، عن تأييدها لدعوة المملكة العربية السعودية بشأن عقد اجتماع عاجل لدول "أوبك +" ومجموعة من الدول الأخرى؛ من أجل استعادة الاستقرار للسوق النفطية.





وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد: إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط ثامر عباس الغضبان، وجه رسالة إلى لأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو، أكد فيها على تأييد العراق لعقد اجتماع عاجل لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك + من أجل تدارس تداعيات السوق النفطية، واتخاذ الإجراءات السريعة من أجل إعادة الاستقرار للسوق النفطية وإعادة التوازن بين العرض والطلب".





وتابع جهاد: أن "وزير النفط عبر عن ثقته في إمكانية الاتفاق خلال الاجتماع المقبل، على صيغة تسهم في تحقيق نتائج إيجابية تصب في مصلحة الجميع وتعيد الاستقرار تدريجياً للسوق العالمية".



هذا ودعت المملكة، في وقت سابق من اليوم، إلى عقد اجتماع عاجل لدول "أوبك+" ومجموعة من الدول الأخرى؛ سعياً للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

