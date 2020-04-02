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بعد نجاح حكاية "بنات موسي".. تعرف على أبرز الأعمال لـ السيناريست أمين جمال في شهر رمضان المقبل

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:53 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
يعكف السياريست أمين جمال على كتابة حكاية جديدة من حكايات مسلسل "إلا أنا" تحمل اسم "أمل حياتي" وتقوم ببطولتها الفنانة حنان مطاوع ويخرجها أحمد حسن ويشارك في الكتابة شريف يسرى، وتعد الحكاية الثانية التي يكتبها أمين في العمل بعد "بنات موسى" التي انتهى عرضها على DMC الأسبوع الماضي.ومن المقرر أن يبدأ التصوير في شهر رمضان على أن يتم عرض المسلسل بعد نهاية الشهر الكريم مباشرة.

أمل حياتي

وقال أمين جمال في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه انتهى من كتابة 4 حلقات من حكاية "أمل حياتي" ومن المقرر استئناف كتابة باقي الحلقات خلال الفترة المقبلة، مضيفاُ إلى أن الحكاية تدور في إطار اجتماعي حول قصة صعود فتاة تواجه العديد من الصعوبات في حياتها حتى تصل لهدفها.

ويعيش أمين جمال حالة من النشاط الكبير في الفترة الحالية حيث يشارك في السباق الرمضاني المقبل بكتابة 3 مسلسلات جديدة بمشاركة ورشته التي تضم العديد من المؤلفين الشباب، لـ أبرز نجوم الوسط الفني مثل الفنانة يسرا، هيفاء وهبي، نادية الجندي، ونبيلة عبيد.

دهب عيرة 

حيث يشارك الفنانة يسرا في كتابه مسلسلها الجديد "دهب عيرة" وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهني وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

أسود فاتح

اما الفنانة هيفاء وهبي، فيشاركها في كتابة مسلسل "اسود فاتح" المقرر أن تشارك به في السباق الرمضاني المقبل، وهو من إخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.

سكر زيادة 

وتعود النجمة نادية الجندي والقديرة نبيلة عبيد للدراما بعد غياب طال لمدة كبيرة بـ مسلسل "سكر زيادة"، ويقوم السيناريست أمين جمال بكتابة فكرة العمل الذي جمع بينهم مؤخراُ، التي تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان نفسيهما اشترتا نفس الفيلا وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.

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مسلسل سكر زياده مسلسل دهب عيره مسلسل بنات موسي مسلسل اسود فاتح مسلسل أمل حياتي أمين جمال

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