أبرزهم يسرا.. فنانين شاركو في حملة "اتنفس" لدعم مصابي فيروس كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شارك عدد من الفنانين في مبادرة "اتنفس" التوعوية لدعم مصابي فيروس كورونا المستجد، ولجمع التبرعات لبنك الشفاء المصري بهدف تأمين أجهزة التنفس الاصطناعي باعتباره الشئ الفعال للقضاء على وباء كورونا وأبرز هؤلاء الفنانين يارا وهشام عباس ويسرا وتارا عماد وعمرو يوسف.

ويقوم الفنانين بمشاركة جمهورهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لتوعيتهم بالبقاء في المنزل للوقاية من فيروس كورونا المستجد،ولتسلية أوقاتهم بمشاركة أحدث جلسات تصويرهم.

وكان عدد من الفنانين منذ فترة قليلة شاركو في حملة لتكفل الأسر الفقيرة ذوي الأجور اليومية، وقامو بتحدي بعضهم البعض فمنهم من تكفل 50 أسرة ومنهم 30 أسرة.

وبعد أزمة فيروس كورونا المستجد يلتزم جميع الشعوب بالحجر المنزلي، وذالك أيضا بعد فرض حظر التجول داخل مصر واتخاذ جميع الحكومات الاحتياطات اللازمة للوقاية من هذا الفيروس.

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