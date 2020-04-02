خبير: الحكومة ضخت مضادات حماية للاقتصاد الوطني من كورونا

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كشف الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، عن تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد المصري والحياة في الدولة.



وقال "الحسيني"، في مداخلة هاتفية لقناة "النيل للأخبار"، مساء اليوم الخميس، إن الحكومة المصرية برئاسة د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعاملت مع الأزمة باحترافية عالية وأصدرت قرارات اقتصادية اتخذتها مسبقًا وعدلت الموازنة لتحصين المجتمع، والتي تُعد جرعة مُكثفة يتم ضخها في جسد الاقتصاد المصري لدعمه بالمضادات التي تحافظ عليه من الإصابة بالمرض الاقتصادي.



وأشاد بدعم الدولة للقطاع الخاص والاستهلاك المحلي، حيث تنبأت الحكومة بالأزمة الحالية وقدمت مبادرة دعم المصانع المتعثرة بمبلغ 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتجه لطرح مناطق صناعية جديدة للمستثمرين، بل أنقذت المصانع المتعثرة لمباشرة أعمالها الإنتاجية سريًعا وحذفهم من القائمة السوداء وتسهيل الإقراض لهم مجددًا.



وأوضح أن بناء مصانع جديدة يحتاج من 18 إلى 36 شهرًا حتى يصدر الإنتاج، لكن المصانع المتعثرة ستعود لمباشرة أعمالها الإنتاجية في خلال 45 يوم لذلك كان قرار الحكومة استباقي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة أعادات بعض مصانع إنتاج المستلزمات الطبية والمستلزمات الغذائية للحياة لتغذية السوق من جديد والتصدير للخارج.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذى تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.

