رانيا منصور تكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وقف تصوير"أسود فاتح"

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كشفت الفنانة رانيا منصور، عن حقيقة وقف تصوير مسلسل "أسود فاتح"، المقرر طرحه في السباق الرمضاني القادم، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.



وقالت رانيا في تصريح خاص ل"الفجر الفني" أنها لم تكمل تصوير مشاهدها الأخيرة هى وزملائها في مسلسل "أسود فاتح"بسبب أوضاع فيروس كورونا لأن صحتنا وسلامة بلدنا أهم من كل شيء.



وأضافت "رانيا" أنها تجسد فيه شخصية "آية" زوجة الفنان أحمد فهمي، وعن كواليس العمل بينها وبين أحمد فهمي، قالت أن أحمد شخص مجتهد وملتزم في عمله، وأنها سعدت بالعمل معه جداً.



يذكر أن مسلسل "أسود فاتح" من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل إنتاج صادق الصباح، ومن بطولة هيفاء وهبي، احمد فهمي، صبري فواز، معتصم النهار، شريف نانسي، صلاح سلامة، روجينا، عمر السعيد.





كما يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا منصور هو لعبها دور البطولة النسائية في إحدى قصص مسلسل "نصيبي وقسمتك" أمام الفنان شريف سلامة، وهي الحكاية التي حملت اسم "بدلة جديدة" من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد جمعة، بينما شاركت خلال السباق الرمضاني الماضي ضمن أحداث مسلسل "ابن أصول" التي لعبت فيه دور زوجة الفنان حمادة هلال ضمن أحداث العمل.