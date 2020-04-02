رانيا منصور تكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وقف تصوير"أسود فاتح"

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

كشفت الفنانة رانيا منصور، عن حقيقة وقف تصوير مسلسل "أسود فاتح"، المقرر طرحه في السباق الرمضاني القادم، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

وقالت رانيا في تصريح خاص ل"الفجر الفني" أنها لم تكمل تصوير مشاهدها الأخيرة هى وزملائها في مسلسل "أسود فاتح"بسبب أوضاع فيروس كورونا لأن صحتنا وسلامة بلدنا أهم من كل شيء.

وأضافت "رانيا" أنها تجسد فيه شخصية "آية" زوجة الفنان أحمد فهمي، وعن كواليس العمل بينها وبين أحمد فهمي، قالت أن أحمد شخص مجتهد وملتزم في عمله، وأنها سعدت بالعمل معه جداً.

يذكر أن مسلسل "أسود فاتح" من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل إنتاج صادق الصباح، ومن بطولة هيفاء وهبي، احمد فهمي، صبري فواز، معتصم النهار، شريف نانسي، صلاح سلامة، روجينا، عمر السعيد.


كما يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا منصور هو لعبها دور البطولة النسائية في إحدى قصص مسلسل "نصيبي وقسمتك" أمام الفنان شريف سلامة، وهي الحكاية التي حملت اسم "بدلة جديدة" من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد جمعة، بينما شاركت خلال السباق الرمضاني الماضي ضمن أحداث مسلسل "ابن أصول" التي لعبت فيه دور زوجة الفنان حمادة هلال ضمن أحداث العمل.

أخبار تهمك

"مقلوبة على السقف".. شاهد الصور الأولى لحادث نجل راغب علامة

منذ أقل من ساعة

خاص.. هاني شاكر يعلق على أزمة مطربة الكورونا إيناس عز الدين

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يفسخ عقد لاعب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يوم

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ الزمالك في صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

ضربة قاتلة.. الأهلي يدرس ضم ساحر الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يُحدد بديل أحمد فتحي لقيادة الجبهة اليمنى

منذ أقل من ساعتين

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاوض 4 صفقات مدوية.. أبرزهم "خائن" الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تعلن شروط تركيب عداد الكهرباء الكودي للمخالفين

منذ حوالي 5 ساعات

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

06:26 م

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

06:24 م

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

08:22 م

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم