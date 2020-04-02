خاص.. ننشر تفاصيل أجدد أغاني شيرين عبدالوهاب "مش قد الهوى"

أيام قليلة تفصلنا عن طرح أغنية جديدة للفنانة شيرين عبدالوهاب، والتي تحمل عنوان "مش قد الهوى".

الأغنية من توزيع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ألحان محمد رحيم، كلمات محمد الغنيمي، وتحمل طابع الدراما، وهي من إنتاج وتوزيع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

في سياق آخر وجهت شيرين عبد الوهاب، رسالة لمتابعيها عبر "تويتر" بعد انقطاع عن السوشيال ميديا مايقرب من 5 أشهر؛ حيث كتبت "أنا هنا يا حبايبي وإتبسطت جدا لما في ظل الظروف اللي العالم كله فيها وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكرينني وبتسألوا عني.

وأضافت شيرين: "أنا عايزة أطمنكم إني بخير الحمدلله وحالي زي حالكم كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دي تعدي على خير".