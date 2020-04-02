خالد الجندي: "نحن في كارثة وحالة حرب"

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن أزمة كورونا، قائلًا: "شكرا على هذه الرسالة المطمئنة، والمحفزة التي وجهها لكل مصري مخلص".





وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "نحن الآن في نقطة حرجة، إما أن ندخل في كارثة وأزمات، أو في أمان وسلام بالتكاتف جميعا، والمصريين سيحافظون على مصر، ولن يعجزهم أى شيء".





وأضاف: "كل المطلوب طاعة توجيهات أولي الأمر في الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حتى نصل إلى بر الأمان، وأنا اشعر بحالة من الأسى والحزن من الذين رفضوا الحجر الصحي وتسببوا في نشر العدوى، مفيش أغلى من بلدنا إحنا فى كارثة وحالة حرب".



