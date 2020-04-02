"دي مش إذاعة أبوكي"..الشوباشي تكشف تفاصيل رفضها التحاور مع شيمون بيريز

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن مدير إذاعة مونت كارلو طلب منها عقد حوار مع الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، فرفضت هذا الأمر، وهذا الأمر كان بمثابة "مصيبة " بالنسبه له، كما أنها رفضت إذاعة تصريح لسليمان رشدي الذي قام بسب القرآن، معقبة: "مدير الإذاعة قال لي دي مش إذاعة أبوكي، وكان جنسيته فرنساوي.





ولفتت "الشبواشي"، خلال حوارها ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنها رفضت إجراء حوار معه "بيريز" لأنه دفن أسرى مصريين أحياء، ولأنه عدو، معقبة: "ما أقدرش أشوفه، قلت همسح البلاط ولن أضع يدي في يد شيمون بيريز".





وأشار، إلى أن مدير إذاعة مونت كارلو اتهماها بأنها معادية للسامية، وهذا اتهام فظيع في الخارج، وذهبت للمحكمة وكسبت القضية.





وفي سياق منفصل وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.





وأشار إلى تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.





وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية، حيث إن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عامًا بنسبة 22% من إجمالي المصابين، مضيفةً أن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.



