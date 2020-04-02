علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:31 م
معمل كيميائي
معمل كيميائي

"اختبار لقاحين محتملين ضد فيروس كورونا".. هكذا زف علماء أستراليون، بشرى سارة، اليوم الخميس، بشأن التوصل إلى علاج لوباء كورونا.

"وكالة العلوم الوطنية في أستراليا بدأت المرحلة الأولى من اختبار لقاحين محتملين ضد فيروس كورونا"، وفقًا لما أعلنه العلماء، مؤكدين أن هذا الخبر يعد الجيد.

أما بالنسبة للخبر السيئ، فإن أي لقاح لن يكون جاهزا إلا في نهاية عام 2021- بحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية.

ونقلت وكالة رويترز، عن مدير الصحة بمنظمة الكومنولث روب جرينفيل: "ما زلنا نعتقد أن تسليم اللقاح للناس حول العالم يستغرق 18 شهرا، رغم جهود العلماء للوصول إلى مرحلة التجارب السريرية".

وقالت إن الولايات المتحدة أجرت بالفعل أول تجربة بشرية على لقاح محتمل لفيروس كورونا في مارس الماضي.

وأوضح روب جرينفيل، أن تجريب اللقاح على البشر، استنادا للتجربة الأمريكية، سيبدأ على الأرجح أواخر أبريل أو أوائل مايو، مؤكدًا أن هناك أكثر من جهة تعمل على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، ولا توجد منظمة واحدة يمكنها بالفعل إنتاج اللقاح لملايين البشر حول العالم.

كان علماء وخبراء قالوا إن أقرب احتمال لتطوير لقاح واحد يستغرق ما بين 12 و18شهرا، وهي عملية "استثنائية"، حيث يستغرق إنتاج لقاح في العادة بين 5 و10 سنوات في المتوسط.

وتتنافس 35 شركة ومؤسسة أكاديمية في العالم على إنتاج لقاح للفيروس- بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

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