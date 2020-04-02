دي بروين يصدم ليفربول ويرفض استكمال الموسم

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تحدث اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن رأيه في استكمال الموسم الحالي بعد إيقاف النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.



وقال دي بروين في تصريحات صحفية حسب "Het Laatste Nieuws" : "ارفض استمرار الموسم الحالي، لان استكماله سيتسبب في الكثير من الازمات ومنها إصابات اللاعبين".



وأضاف : "الغياب عن كرة القدم لمدة 6 اسابيع أو أكثر تحتاج لفترة إعداد لمدة معينة، وهذا ما قد يصعب استكمال الموسم الحالي في الأشهر المقبلة مباشرة".



وتابع : "اتمنى الانتظار طويلا لاتخاذ القرار المناسب في تلك الأزمة، واعلم أن هناك بعض الجوانب التي ستضرر من إلغاء الموسم الحالي خاصة على الصعيد المالي".



وواصل : "استكمال الموسم سيجعل الجميع لا يحصل على راحة صيفية طويلة، ومن أجل أن يقام الموسم المقبل بشكل صحيح يجب إلغاء الموسم الجاري".



