دي بروين يصدم ليفربول ويرفض استكمال الموسم

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
تحدث اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن رأيه في استكمال الموسم الحالي بعد إيقاف النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال دي بروين في تصريحات صحفية حسب "Het Laatste Nieuws" : "ارفض استمرار الموسم الحالي، لان استكماله سيتسبب في الكثير من الازمات ومنها إصابات اللاعبين".

وأضاف : "الغياب عن كرة القدم لمدة 6 اسابيع أو أكثر تحتاج لفترة إعداد لمدة معينة، وهذا ما قد يصعب استكمال الموسم الحالي في الأشهر المقبلة مباشرة".

وتابع : "اتمنى الانتظار طويلا لاتخاذ القرار المناسب في تلك الأزمة، واعلم أن هناك بعض الجوانب التي ستضرر من إلغاء الموسم الحالي خاصة على الصعيد المالي".

وواصل : "استكمال الموسم سيجعل الجميع لا يحصل على راحة صيفية طويلة، ومن أجل أن يقام الموسم المقبل بشكل صحيح يجب إلغاء الموسم الجاري".

أخبار تهمك

الأهلي يُحدد بديل أحمد فتحي لقيادة الجبهة اليمنى

منذ ساعة و نصف

ضربة قاتلة.. الأهلي يدرس ضم ساحر الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفاوض 4 صفقات مدوية.. أبرزهم "خائن" الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تعلن شروط تركيب عداد الكهرباء الكودي للمخالفين

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الأهلي يفاجئ الزمالك في صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفسخ عقد لاعب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ ساعة الا ربع

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

خاص.. هاني شاكر يعلق على أزمة مطربة الكورونا إيناس عز الدين

منذ حوالي 9 ساعات

"مقلوبة على السقف".. شاهد الصور الأولى لحادث نجل راغب علامة

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

06:26 م

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

06:24 م

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

08:22 م

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم