رئيس بريشيا يرفض استئناف الدوري الإيطالي في يونيو

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن رئيس نادي بريشيا الإيطالي ماسيمو سيلينو، إنه ضد عودة استئناف الدوري الإيطالي في يونيو، خاصة وأنخه يتحدث من أكثر منطقة في العالم تضررا بفيروس كورونا.

وقال مالك بريشيا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" اليوم الخميس، أن خطة الاتحاد الاوروبي (يويفا) لاستئناف المسابقات المحلية بحلول يونيو "غير عملية وغير مسؤولة" وأنه يفضل عدم الدفع بفريقه، احتراما لمواطني بريشيا وأقاربهم اللذين توفوا بسبب الفيروس.

وقال :"أنا في بريشيا.هنا يوجد شاحنات تقوم بنقل جثث الموتى. نحن في وسط الوباء. كل هذه التواريخ خاطئة".

في مارس، كان في بريشيا بعض الحالات المبكرة التي تحمل فيروس كورونا في لومبارديا،وهو إقليم يوجد به أكثر من نصف عدد وفيات إيطابيا بسبب كورونا والمقدرة بـ13155 حالة وفاة.

وبعد أن مددت الحكومة أمس الأربعاء غلق البلاد من 3 أبريل إلى 13 من ذات الشهر، أكد الاتحاد الإيطالي في وقت سابق آماله في بداية الدوري في وقت متأخر من مايو.

وتم تعليق مباريات الدوري الإيطالي يوم 9 من الشهر الماضي، مع تبقي 12 جولة على نهاية المسابقة.

ومن المقرر أن تعقد الأندية الـ20 المشاركة في دوري الدرجة الأولى اجتماعا غدا الجمعة، حيث قال سيلينو إنه يتوقع "الفوضى المعتادة، خاصة وأن غالبية رؤوساء الأندية لا يهمهم الصحة، ولكن يهمهم مصالحهم".

وتفيد التقارير أن سيلينو اتهم من قبل كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو بأنه يبحث عن الالغاء لتفادي الهبوط، ورد سيلنيو على هذه التقارير بقوله إن لاتسيو يرغب في اللعب لأنه يبتعد بفارق نقطة عن يوفنتوس، المتصدر.

ومثلما يعتقد إن فريقه يستحق الهبوط، قال سيلينو  إن سيناريو يونيو – يوليو قد يؤدي إلى " جولة قوة مستحيلة ومليئة بالمخاطر"، وقد ينطوي على تغييرات فوضوية لعقود اللاعبين، والميزانية العمومية للنادي، وسوق الانتقالات والتخطيط للموسم الجديد.

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