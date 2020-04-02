نجم الأهلي السابق يرشح خليفة أحمد فتحي

رشح ياسر رضوان نجم الأهلي السابق خليفة أحمد فتحي لإدارة النادي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم.

وكان فتحي قد أبلغ إدارة النادي في الساعات الماضية رفضه فكرة تمديد عقده مع الفريق مؤكداً على أن الموسم الجاري هو الأخير له بالقميص الأحمر لينهي علاقته مع النادي.

ورشح ياسر رضوان لاعب الاهلي السابق، رجب بكار الظهير الأيمن لفريق بيراميدز للانضمام للأهلي في الصيف المقبل خاصة في رحلة بحث النادي عن لاعب مميز بدلاً من فتحي.





وقال ياسر رضوان في تصريحاته: محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي لا يزال يحتاج الكثير للوصول لمستوي فتحي، من الصعب تعويض رحيل أحمد فتحي بنسبة مئة بالمئة نظراً لما كان يمتلكه من امكانيات وخبرات كبيرة.





واضاف: رجب بكار لاعب فريق بيراميدز هو الأقرب والأنسب لخلافة أحمد فتحي في الأهلي بعد أن قدم مردوداً طيباً مع الداخلية وبيراميدز في الفترة الماضية.





وتابع: رجب بكار اعتقد أن قادر على تحمل حجم الضغوطات داخل النادي الأهلي بعدما شارك رفقة بيراميدز في مباريات صعبة وكبيرة.



