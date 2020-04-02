3 بدلاء لـ "أحمد فتحي" في ناشئين الأهلي.. تعرف عليهم

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:37 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
حسام مجدي
يحاول مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة البحث عن بديل مناسب لتعويض رحيل أحمج فتحي الظهير الأيمن للفريق الأحمر.

وكان أحمد فتحي قد أعلن أمس الأربعاء رسميا رحيله عن صفوف النادي الأهلي ورفضه تجديد عقده مع النادي ليستعد لخوض تجربة جديدة مع نادي أخر في الموسم القادم.

وتفكر لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في النادي الأهلي في طلب ملف كامل من فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي عن أسماء اللاعبين المميزين في القطاع بمركز الظهير الأيمن للاعتماد عليهم بدلا من فتحي.

ومن المرجح أن يقدم  مبروك ملف مكون من كل من فارس طارق وإبراهيم السيد لاعبا فريق 2000 بالأهلي وأحمد سيد عبد النبي لاعب فريق 2001.

وستدرس لجنة التخطيط تصعيد واحد من الناشئين الثلاثة للفريق الأول وبدأ الاعتماد عليه الفترة القادمة في مركز الظهير الأيمن رفقة محمد هاني لاعب الفريق.

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