هاري وميغان ينشران الرسالة الأخيرة بعد ابتعادهم عن القصر الملكي

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
مي مرسي
وجه الثنائي الملكي هاري وميغان رسالة إلى متابعيهم شكرو فيها المجتمع على الدعم وأكدو أن عملهم مستمر في المنظمة الخيرية غير الربحية وطلبو من الجميع الإهتمام بأنفسهم وبصحتهم.

وتفاجأ الجميع بتوجه الثنائي للإقامة في ولاية كاليفرونيا وليس كما تصور البعض توجههم إلى كندا،وكان يوم الثلاثاء 31 مارس هو آخر يوم الذي يحمل فيه هاري وميغان الألقاب الملكية ومن بداية شهر أبريل بدأو حياتهم المستقلة بعيدا عن القصر الملكي.

وكان الزوجان هاري وميغان قد تنازلا عن لقب "أمير ودوقة" منذ الشهر الماضي، للإستعداد لخوض حياتهم بعيد عن القصر الملكي وأيضا إزالة وصف الملكي في المنظمات التي يديرونها،مما يعني عن علامة تجارية كانت تدير ملايين الجنيهات وهي "رويال ساكسس".

وقام الثنائي هاري وميغان بوداع أكثر من 11 مليون متابع بدون استخدام الصفات الملكية وذالك عبر حسابهم الملكي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلين "قد لا تروننا هنا بعد الآن ولكن سنستمر بأنشطتنا".

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هاري وميغان القصرالملكي

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