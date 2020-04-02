"الأرصاد" تكشف عن توقعاتها لطقس المملكة.. الجمعة





كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، عن توقعاتها لطقس المملكة غدًا الجمعة، لافتة إلى استمرار تكون سحب رعدية ممطرة في 6 مناطق بالمملكة.





وقالت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني: إنه يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة كذلك على منطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.





وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع هبوب رياح شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.





وأضافت الهيئة، أن الخليج العربي، يشهد رياحًا سطحية، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16 إلى 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الجمعة في مختلف المناطق.



