في عيد ميلادها.. هل كانت ندي الكامل بارة بفاروق الفيشاوي؟

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:16 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحتفل اليوم ندي الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي بعيد ميلادها، فهى من مواليد 27 أغسطس 1990، وهى لاعبة نبالة مصرية، مثلت مصر في أولمبياد لندن 2012.

وفي يوم ميلادها يرصد "الفجر الفني" المواقف التى جمعتها مع الراحل فاروق الفيشاوي:

_فاروق الفيشاوي يتدخل بين ندي الكامل وزوجها لحل الخلاف:


عقد الفنان الراحل فاروق الفيشاوى جلسة عشاء لنجله الفنان أحمد الفيشاوى لحل أزمة الخلاف بينه وبين زوجته ندى الكامل والتى حضرت هى الأخرى، حيث سعى فاروق الفيشاوى لإنهاء الخلاف بين ابنه وزوجته وطالبهما بأن يتحملا بعضهما، خاصة بعد أن طالبت ندي الكامل الطلاق من أحمد الفيشاوي.


_رحيل فاروق الفيشاوي:

بكلمات مؤثرة حملت في طياتها الحزن على رحيل الفنان فاروق الفيشاوي، كتبتها ندى الكامل، زوجة نجله الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حساب منسوب لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت "ندى" في رسالتها: "مات فاروق ورحل في سكون وهدوء وطمأنينة.. مات الحبيب.. رحل الغالي وأخذ من قلبي وحزني وكبدي قطعة.. نام يا حبيبي وكن مطمئنًا.. فأنت اليوم مع الله.. وبلغ والدي وأحبتي مني السلام إلى أن نلتقي مرة أخرى".


_مقتنيات فاروق الفيشاوي:

وكشفت ندى الكامل عن بعض مقتنيات الفنان الراحل فاروق الفيشاوى من خلال نشرها صورا لمكتبه وجوائزه والكتب التى يحتفظ بها فى مكتبته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.، وعلقت على الصور قائلة: "إذا كان الإرث عظيما فهو يستحق .. الفيشاوى العظيم".

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