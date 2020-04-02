"بنك.أوف.أمريكا" يكشف عن توقعاته للاقتصاد الأوروبي بعد كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:48 م
الاقتصاد الاوروبي
الاقتصاد الاوروبي
توقع  "بنك أوف أمريكا"  ركود عميق لاقتصاد أوروبا، متوقعاً انكماشه بأكثر من 7 بالمائة في نهاية 2020.

وتعاني أوروبا بشدة من انتشار فيروس كورونا مع تجاوز عدد الإصابات 110 ألف حالة في كل من إيطاليا وإسبانيا ليحتلا المرتبة الثانية والثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة.

وقال محللو البنك الأمريكي في مذكرة للعملاء، اليوم الخميس، إنه يتوقع انكماش اقتصاد أوروبا بنحو 7.6 بالمائة في العام الجاري، مقابل التقديرات السابقة بنمو يبلغ 1 بالمائة قبل ظهور كورونا، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

وأرجع المحللون التخفيض الحاد إلى إجراءات الحجر الصحي المتزايدة عبر أوروبا، حتى في حين التباطؤ النسبي مؤخراً في معدل الإصابات الجديدة في إيطاليا ومناطق أخرى.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي أطلق حزم تحفيز استجابة للمخاطر المتزايدة للفيروس، يرى المحللون أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة المالية للحد من الضرر الدائم لقطاع الشركات والوظائف.


وأعلنت الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن 95% من وفيات كورونا فى أوروبا لأشخاص فوق الستين. فيما قال تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن عدد إصابات كورونا سيصل قريبًا لمليون حالة، بجانب 50 ألف وفاة.


وكانت منظمة الصحة العالمية، أشادت بما وصفته بالاستجابة القوية والمكيفة لحكومة مصر، حسب الوضع الراهن لمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لافتة إلى أن انتقال المرض يقتصر على سلاسل انتقال العدوى وأن البلد لم يشهد أى ارتفاع حاد فى عدد الإصابات.


وحتى الثلاثاء، بلغ إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة، وفق ما أعلنه الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة.


وكان الدكتور إيفان هوتين، مدير إدارة الأمراض السارية، بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، قال فى مؤتمر صحفى عقده مكتب مصر، الاثنين الماضى، بشأن الوضع الراهن لمرض "كوفيد-19" فى مصر، إن البلد يتوفر لديه القدرة على اختبار المرضى بطريقة موثوقة فى أكثر من 20 مكاناً فى مصر، كما أن هناك خطة لتقديم الرعاية للمرضى، وبالتوازى مع هذا تم الاستعانة بالكثير من المنصات الإعلامية المختلفة لاطلاع العامة على المستجدات والمعلومات وتوعيتهم.

 

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