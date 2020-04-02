"بنك.أوف.أمريكا" يكشف عن توقعاته للاقتصاد الأوروبي بعد كورونا

توقع "بنك أوف أمريكا" ركود عميق لاقتصاد أوروبا، متوقعاً انكماشه بأكثر من 7 بالمائة في نهاية 2020.





وتعاني أوروبا بشدة من انتشار فيروس كورونا مع تجاوز عدد الإصابات 110 ألف حالة في كل من إيطاليا وإسبانيا ليحتلا المرتبة الثانية والثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة.





وقال محللو البنك الأمريكي في مذكرة للعملاء، اليوم الخميس، إنه يتوقع انكماش اقتصاد أوروبا بنحو 7.6 بالمائة في العام الجاري، مقابل التقديرات السابقة بنمو يبلغ 1 بالمائة قبل ظهور كورونا، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".





وأرجع المحللون التخفيض الحاد إلى إجراءات الحجر الصحي المتزايدة عبر أوروبا، حتى في حين التباطؤ النسبي مؤخراً في معدل الإصابات الجديدة في إيطاليا ومناطق أخرى.





وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي أطلق حزم تحفيز استجابة للمخاطر المتزايدة للفيروس، يرى المحللون أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة المالية للحد من الضرر الدائم لقطاع الشركات والوظائف.







