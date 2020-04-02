5 ظواهر فلكية في إبريل.. تعرف عليها

1- رؤية عطارد



أجرى علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حسابات فلكية، حيث تبدأ ظاهرة فلكية في الظهور، غدا الجمعة، وهي رؤية كواكب عطارد ونبتون صباحا، والزهرة والثريا مساء، ويكون بالتزامن مع حدث الجمعة كوكب الزهرة قرب الاستطالة المسائية شرق شمس الغروب بزاوية 46 درجة، ما يعني بأن الكوكب في ذروة ارتفاعه في قبة سماء المساء.



يكون اقتران كوكبي عطارد ونبتون قبل شروق الشمس غدا الجمعة، ولكن لقلة ضوئهما بالنسبة للشفق الصباحي للشمس يصعب رؤيتهما بالعين المجردة ابتداءا حتى نهاية شهر أبريل.



كشفت الجمعية الفلكية بجدة فى بيان، اليوم الخميس، أن الزهرة يقترن بعنقود نجوم الثريا سنويا، وتكون أفضل الاقترانات في شهر إبريل، تعبر الكوكب ظاهريا خلال اقتران الجمعة، بمقدار ربع درجة فقط جنوب النجم (اليسون) ألمع نجم ضمن الثريا.



يظهر كوكب الزهرة باتجاه الأفق الغربي بعد غروب الشمس، والانتقال نحو بداية الليل، ويكون في قمة تألقه بعد حلول ظلمة الليل، لايمكن رؤية عنقود الثريا من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي، يجب استخدام المنظار أو تلسكوب صغير، وعند توجية التلسكوب نحو الزهرة يظهر عنقود الثريا في نفس مجال الرؤية، وسيبدو المنظر كصندوق مجوهرات كونية.



2- شقيقات السبع



أكد الدكتور أشرف تادرس الأستاذ الباحث بالمعهد، ورئيس قسم الشمس سابقا، أن مجموعة من النجوم منها سبعة نجوم لامعة تسمى الشقيقات السبع، وهي معروفة لهواة الفلك وسكان الجبال والبراري تظهر مع غروب شمس اليوم.



وأضاف تادرس، أنه مع بداية دخول الليل يبدو كوكب الزهرة ألمع الكواكب على الإطلاق حيث يكون موجودا في المجموعة النجمية الشهيرة المسماه بالثريا، والثريا



يعرف نقود الثريا باسم الشقيقات السبع وهي شبيه نجوم الدب الأصغر تظهر بمظهر ضبابي، يتكون العنقود من نجوم يافعة تكونت قبل 100 مليون سنه فقط خلال عصر الديناصورات منذ انهيار سحابة غازية بين النجوم، وأكبر أعضاء هذا العنقود نجوم زرقاء بيضاء، أعرض خمس مرات من الشمس.



3- شهر رمضان



يبدا ميلاد هلال شهر رمضان المبارك، في 24 إبريل، يمكن رؤيته في السماء بالعين المجردة في هذه الأيام وحتى نهاية شهر مايو، مع وجود الكواكب الثلاثة "المشترى- والمريخ - وزحل" فجرا باتجاه الشرق.



تتبادل هذه الكواكب الثلاثة، في مشهد جميل قبل شروق الشمس، مواقعها ذهابا ايابا بالنسبة لبعضهم البعض، ويمكن ملاحظة وجود كوكب الزهرة في المساء وباتجاه الغرب، يكون ألمع كواكب المجموعة الشمسية على الإطلاق بعد غروب الشمس في منظر رائع يتكرر كل يوم.



4- سوبر مون



ينتصف شهر شعبان الحالى، وفى يوم الأربعاء القادم، يكون بدرا من النوع العملاق، وسمى بهذا الاسم، نظرا لحدوثه عندما يكون القمر بدرا، وفي نفس الوقت في أقرب مسافة له من الأرض، ويبدو حجمه أكبر قليلا وضوءه أكثر إشراقا من العادة، وهو القمر العملاق أو "السوبر مون" الثالث، وهو بدر شهر شعبان، ويكون بدر شهر رمضان القمر العملاق الرابع.



وقد أطلقت القبائل الأمريكية، على هذا القمر اسم القمر الوردي وقمر العشب النامي وقمر البيض وقمر السمك وغيره لكونه يأتي في قمة فصل الربيع، ورصد ومشاهدة القمر الوردي العملاق، في الساعات الأولى من يوم 8 أبريل، ويكون واضحا في أكثر من بلد مثل المملكة المتحدة، وأمريكا الشمالية، والبلاد الأوروبية.



5- شهب القيثارة



ينتهى شهر أبريل الحالى، حيث تبدأ ظاهرة فلكية، تحدث سنويا خلال الفترة ما بين 16 إلى 25 أبريل وهى شهب القيثارة، التى تبلغ أقصاها خلال الفترة في 22-23 أبريل، وترى هذه الشهب، آتية من كوكبة القيثارة (ليرا) بين منتصف الليل وحتى بزوغ فجر اليوم التالي.



يصل عدد شهب القيثارة، فى المتوسط 20 شهاب فى الساعة، تنتج من مخلفات مذنب "C1861 G1 Thatcher " سى١٨٦١ جى ١ ثيتشر الذي اكتشفه فى عام 1861، ويمكن رؤيته بالعين المجردة بشروط ظلمة السماء وصفاء الجو.

تشهد سماء الوطن العربي خلال شهر إبريل الجاري، مجموعة من الأحداث الفلكية، ابتداء من غدٍ الجمعة 3 إبريل، وتستعرض "الفجر" 5 ظواهر فلكية في إبريل.